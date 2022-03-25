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    Чешская «молодежка» снова обыграет Албанию с крупным счетом?

    Албания U21 — Чехия U21. Прогноз (к. 2.03) и ставки на футбол, Евро U21, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Албания U21 — Чехия U21
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    Чехия забивала во всех гостевых матчах текущего отбора
    Молодежная сборная Чехии сыграет против команды Албании в рамках отборочного турнира Евро-2023. Матч пройдет 25 марта, начало — в 21:00 мск. Албания U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа G 25 Марта 2022 года
    Албания U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
    •  Албания U21 21:00 Чехия U21 Чехия U21
  • Прага
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    Албания U21

    Албанцы занимают третье место в группе после шести сыгранных матчей, в которых набрали девять очков.

    В конце осени албанская «молодежка» потерпела два гостевых поражения — от команд Словении и Косово, пропустив в общей сложности пять мячей.

    Коэффициенты матча Албания U21 — Чехия U21

  • 1
  • 6.10
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.53
  • Ставка
    •

    Главным же достижением Албании в текущем отборе можно считать домашнюю победу над словенцами. Остальные шести очков они набрали в двух матчах против Андорры.

    Албания до сих пор не пропустила ни одного гола на своем поле в квалификации Евро-2023.

    Чехия U21

    Чехи тем временем занимают первое место в группе, набрав в шести матчах 13 очков.

    Главным и, пожалуй, единственным конкурентом Чехии можно назвать Англию. На данный момент отрыв составляет три очка, но у англичан есть еще две игры в запасе.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем отборе чешская «молодежка» до сих пор потерпела лишь одно поражение. В ноябре она уступила на поле Англии (1:3).

    Чехия забивала во всех гостевых матчах текущего отбора.

    Прогноз и ставка

    На Албанию в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Чехии — за 1.62.

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    Чехи легко обыграли албанцев в домашнем матче, забив четыре безответных мяча. В гостях до такого разгрома вряд ли дойдет, но три очка, скорее всего, снова достанутся чешской «молодежке».

    Ставка — победа Чехии с форой (-1) за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Чехии больше 1,5 за 1.70.

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    Албания U21 — Чехия U21: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Чешская «молодежка» снова обыграет Албанию с крупным счетом?
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