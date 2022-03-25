Молодежная сборная Чехии сыграет против команды Албании в рамках отборочного турнира Евро-2023. Матч пройдет 25 марта, начало — в 21:00 мск. Албания U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания U21

Албанцы занимают третье место в группе после шести сыгранных матчей, в которых набрали девять очков.

В конце осени албанская «молодежка» потерпела два гостевых поражения — от команд Словении и Косово, пропустив в общей сложности пять мячей.

Коэффициенты матча Албания U21 — Чехия U21 1 6.10 X 3.80 2 1.53 Ставка

Главным же достижением Албании в текущем отборе можно считать домашнюю победу над словенцами. Остальные шести очков они набрали в двух матчах против Андорры.

Албания до сих пор не пропустила ни одного гола на своем поле в квалификации Евро-2023.

Чехия U21

Чехи тем временем занимают первое место в группе, набрав в шести матчах 13 очков.

Главным и, пожалуй, единственным конкурентом Чехии можно назвать Англию. На данный момент отрыв составляет три очка, но у англичан есть еще две игры в запасе.

Все прогнозы на футбол

В текущем отборе чешская «молодежка» до сих пор потерпела лишь одно поражение. В ноябре она уступила на поле Англии (1:3).

Чехия забивала во всех гостевых матчах текущего отбора.

Прогноз и ставка

На Албанию в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Чехии — за 1.62.

Чехи легко обыграли албанцев в домашнем матче, забив четыре безответных мяча. В гостях до такого разгрома вряд ли дойдет, но три очка, скорее всего, снова достанутся чешской «молодежке».

Ставка — победа Чехии с форой (-1) за 2.03.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Чехии больше 1,5 за 1.70.