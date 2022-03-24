ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья БуровИлья Буров: Бороться за медаль в Китае было тяжелее, чем в Корее. Уровень спортсменов серьезно вырос Леонид Слуцкий Форс-мажор. Слуцкий не справился с кадровым кризисом в «Рубине» Александер Чеферин и Нассер Аль-ХелайфиЛишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов
  • 10:15
    • «Милан» планирует продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем
    Все новости спорта

    Португальцы совершат убедительный блицкриг

    Португалия — Турция. Дерзкая ставка за 6.45 на матч ЧМ-2022 24 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия Прогнозы на сборную Турции Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Португалия — Турция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    Португалия сыграет на своем поле с Турцией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Португалия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Полуфинал 24 Марта 2022 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 22:45 Турция Турция
  • Анкара
    •

    Португалия

    Португальцы групповой турнир почти провалили. Первое место было упущено в самый последний момент.

    В заключительном туре отбора Криштиану Роналду и компания умудрились проиграть сербам (1:2). Решающий мяч был пропущен на последней минуте.

    Коэффициенты матча Португалия — Турция

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    Вот только атака команды в отборочном цикле действовала не лучшим образом. Например, Роналду отличился только 6 голами.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Наверняка в этом поединке португальцы сыграют первым номером. Да и преимущество Португалии в классе не вызывает малейших сомнений.

    Турция

    Турция попала в стыковые матчи, опередив сильную сборную Норвегии. Заняв второе место в своей отборочной группе, команда пропустила вперед только голландцев.

    В заключительном туре отбора сборная Турции проявила силу духа и силу воли. На выезде была добыта волевая виктория над Черногорией (1:2).

  • «Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной»
  • О чем говорит разгром «Реала» в «Класико»?
  • 22/03/2022

    • С атакой у команды в отборе был полный порядок. В 10 матчах сборная Турции забила 27 мячей.

    А вот оборона не представляет собой непроходимые редуты. 16 пропущенных мячей явно многовато для претендента на выход на Мундиаль.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.39, на ничью за 5.25, а на Турцию — за 9.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 15ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet

    Португальцы имеют прекрасный подбор игроков.

    Турки крайне неубедительны в обороне.

    Хозяева во главе с Роналду наверняка быстро вскроют оборонительные порядки соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Португалии -1.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.45.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Контавейт — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уотсон — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенчич — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Израиль U21 — Польша U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Молдавия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Эстония — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Португалия — Турция: прогноз, ставка (6.45), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Португальцы совершат убедительный блицкриг
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры