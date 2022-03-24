Португалия сыграет на своем поле с Турцией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Португалия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Португальцы групповой турнир почти провалили. Первое место было упущено в самый последний момент.

В заключительном туре отбора Криштиану Роналду и компания умудрились проиграть сербам (1:2). Решающий мяч был пропущен на последней минуте.

Коэффициенты матча Португалия — Турция 1 1.40 X 5.00 2 9.00 Ставка

Вот только атака команды в отборочном цикле действовала не лучшим образом. Например, Роналду отличился только 6 голами.

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Наверняка в этом поединке португальцы сыграют первым номером. Да и преимущество Португалии в классе не вызывает малейших сомнений.

Турция

Турция попала в стыковые матчи, опередив сильную сборную Норвегии. Заняв второе место в своей отборочной группе, команда пропустила вперед только голландцев.

В заключительном туре отбора сборная Турции проявила силу духа и силу воли. На выезде была добыта волевая виктория над Черногорией (1:2).

С атакой у команды в отборе был полный порядок. В 10 матчах сборная Турции забила 27 мячей.

А вот оборона не представляет собой непроходимые редуты. 16 пропущенных мячей явно многовато для претендента на выход на Мундиаль.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.39, на ничью за 5.25, а на Турцию — за 9.30.

Португальцы имеют прекрасный подбор игроков .

Турки крайне неубедительны в обороне.

Хозяева во главе с Роналду наверняка быстро вскроют оборонительные порядки соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Португалии -1.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.45.

Для остальных — более умеренный прогноз.