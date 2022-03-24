Португалия
Португальцы групповой турнир почти провалили. Первое место было упущено в самый последний момент.
В заключительном туре отбора Криштиану Роналду и компания умудрились проиграть сербам (1:2). Решающий мяч был пропущен на последней минуте.
Коэффициенты матча Португалия — Турция
Вот только атака команды в отборочном цикле действовала не лучшим образом. Например, Роналду отличился только 6 голами.
Наверняка в этом поединке португальцы сыграют первым номером. Да и преимущество Португалии в классе не вызывает малейших сомнений.
Турция
Турция попала в стыковые матчи, опередив сильную сборную Норвегии. Заняв второе место в своей отборочной группе, команда пропустила вперед только голландцев.
В заключительном туре отбора сборная Турции проявила силу духа и силу воли. На выезде была добыта волевая виктория над Черногорией (1:2).
С атакой у команды в отборе был полный порядок. В 10 матчах сборная Турции забила 27 мячей.
А вот оборона не представляет собой непроходимые редуты. 16 пропущенных мячей явно многовато для претендента на выход на Мундиаль.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.39, на ничью за 5.25, а на Турцию — за 9.30.
Португальцы
Турки крайне неубедительны в обороне.
Хозяева во главе с Роналду наверняка быстро вскроют оборонительные порядки соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Португалии -1.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.45.
Для остальных — более умеренный прогноз.