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    «Лос-Анджелес» снова не сможет выиграть у «Ванкувера»?

    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс». Прогноз (к. 1.94) и ставки на чемпионат МЛС 21 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс»
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    «Лос-Анджелес» пропустил лишь один мяч в трех матчах
    «Лос-Анджелес» сыграет на своем поле против «Ванкувер Уайткэпс» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 21 марта, начало — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 21 Марта 2022 года
    Лос-Анджелес
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    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции после трех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

    Показательно, что калифорнийцы пока что пропустили лишь один мяч. С обороной, похоже, у них сейчас намного лучше, чем в прошлом сезоне.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс

  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
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    После разгромной победы над «Колорадо Рэпидс» команда Стивена Черундоло сыграла вничью с «Портленд Тимберс» и разобралась с «Интер Майами».

    Лидер «Лос-Анджелеса» Карлос Вела в первом туре стал автором хет-трика в ворота «Колорадо».

    «Ванкувер Уайткэпс»

    «Ванкувер» тем временем находится пока что на последней строчке на Западе, набрав в трех матчах одно очко.

    Канадский клуб начал сезон с разгромного поражения от «Коламбус Крю» (0:0). После этого, правда, была ничья с «Нью-Йорк Сити».

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    Но уже в следующем матче «Уайткэпс» уступила на выезде «Хьюстон Динамо».

    «Ванкувер» забил только один гол в трех матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Ванкувера» — за 7.10.

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    В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» ни разу не обыграл «Уайткэпс». Две встречи завершились вничью, а еще в одной победили канадцы.

    Судя по всему, калифорнийская команда готова взять реванш. Во всяком случае, «Ванкувер» выглядит заметно хуже на старте сезона.

    Ставка — победа «Лос-Анджелеса» + тотал больше 2,5 за 1.94.

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    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 21.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лос-Анджелес» снова не сможет выиграть у «Ванкувера»?
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