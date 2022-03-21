«Лос-Анджелес» сыграет на своем поле против «Ванкувер Уайткэпс» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 21 марта, начало — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции после трех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

Показательно, что калифорнийцы пока что пропустили лишь один мяч. С обороной, похоже, у них сейчас намного лучше, чем в прошлом сезоне.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс 1 1.38 X 4.80 2 8.50 Ставка

После разгромной победы над «Колорадо Рэпидс» команда Стивена Черундоло сыграла вничью с «Портленд Тимберс» и разобралась с «Интер Майами».

Лидер «Лос-Анджелеса» Карлос Вела в первом туре стал автором хет-трика в ворота «Колорадо».

«Ванкувер Уайткэпс»

«Ванкувер» тем временем находится пока что на последней строчке на Западе, набрав в трех матчах одно очко.

Канадский клуб начал сезон с разгромного поражения от «Коламбус Крю» (0:0). После этого, правда, была ничья с «Нью-Йорк Сити».

Все прогнозы на футбол

Но уже в следующем матче «Уайткэпс» уступила на выезде «Хьюстон Динамо».

«Ванкувер» забил только один гол в трех матчах.

Прогноз и ставка

На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Ванкувера» — за 7.10.

В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» ни разу не обыграл «Уайткэпс». Две встречи завершились вничью, а еще в одной победили канадцы.

Судя по всему, калифорнийская команда готова взять реванш. Во всяком случае, «Ванкувер» выглядит заметно хуже на старте сезона.

Ставка — победа «Лос-Анджелеса» + тотал больше 2,5 за 1.94.