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    Остановит ли «Реймс» беспроигрышную серию?

    «Реймс» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Франции, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Лион»
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    «Лион» идет на 10-м месте
    «Реймс» на своём поле сыграет против «Лиона» в рамках 29-го тура Лиги 1. Матч состоится 20 марта, начало — 19:05 (мск). «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Марта 2022 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 19:05 Лион Лион
  • Лион
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    «Реймс»

    «Реймс» с 35 набранными баллами разместился на 12-й позиции в турнирной таблице Лиги 1, отставая от своего предстоящего противника на шесть очков.

    У «красно-белых» лишь одно фиаско за последние шесть встреч первенства. Данная неудача случилась с ними месяц тому назад, когда они уступили в гостях «Нанту» со счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Реймс — Лион

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.83
  • Ставка
    •

    В пяти же других поединках данного отрезка «Реймс» трижды побеждал и два поединка свел вничью. Одна из побед пришлась на минувший тур первенства — в гостях с «Анже» 1:0.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних четырех поединках команда не знает поражений, одержав две виктории и две ничьи.

    «Лион»

    «Львы» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 41 очко за 28 матчей.

    От еврокубковой зоны команду отделяет всего 6 баллов, поэтому у них ещё есть все шансы туда попасть.

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  • 17/03/2022

    • В Лиге 1 «Лион» показывает нестабильные результаты. Последний тур чемпионата «Ткачи» сыграли вничью с «Порту» (1:1).

    «Лион» уверенно провел групповой этап Лиги Европы, заняв в своей группе первое место, на 8 очков опередив второй «Рейнджерс», после чего прошел «Порту» в 1/8 финала.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Реймс» беспроигрышную серию?
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