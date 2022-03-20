«Реймс» на своём поле сыграет против «Лиона» в рамках 29-го тура Лиги 1. Матч состоится 20 марта, начало — 19:05 (мск). «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» с 35 набранными баллами разместился на 12-й позиции в турнирной таблице Лиги 1, отставая от своего предстоящего противника на шесть очков.

У «красно-белых» лишь одно фиаско за последние шесть встреч первенства. Данная неудача случилась с ними месяц тому назад, когда они уступили в гостях «Нанту» со счетом 0:1.

Коэффициенты матча Реймс — Лион 1 4.20 X 3.70 2 1.83 Ставка

В пяти же других поединках данного отрезка «Реймс» трижды побеждал и два поединка свел вничью. Одна из побед пришлась на минувший тур первенства — в гостях с «Анже» 1:0.

Все прогнозы на Лигу 1

В последних четырех поединках команда не знает поражений, одержав две виктории и две ничьи.

«Лион»

«Львы» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 41 очко за 28 матчей.

От еврокубковой зоны команду отделяет всего 6 баллов, поэтому у них ещё есть все шансы туда попасть.

В Лиге 1 «Лион» показывает нестабильные результаты. Последний тур чемпионата «Ткачи» сыграли вничью с «Порту» (1:1).

«Лион» уверенно провел групповой этап Лиги Европы, заняв в своей группе первое место, на 8 очков опередив второй «Рейнджерс», после чего прошел «Порту» в 1/8 финала.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.