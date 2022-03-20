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    Убедительный успех «Аякса»?

    «Аякс» — «Фейеноорд». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Эредивизия, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Фейеноорд»
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    Себастьен Аллер
    «Аякс» сыграет на своем поле с «Фейеноордом» в рамках 27-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 20 марта, начало — в 16:30 мск. «Аякс» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 20 Марта 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 16:30 Фейеноорд Фейеноорд
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Аякс»

    «Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов. Впрочем, отрыв от ПСВ составляет два очка, притом, что не так давно амстердамцы выиграли в очной битве.

    Амстердамцы выглядят очень выгодно. Вот только из Лиги чемпионов команда вылетела, минимально уступив «Бенфике» (0:1).

    Минувший тур сложился для команды удачно. «Аякс» на выезде сумел дожать неуступчивый «Камбур» (2:3).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Фейеноорда» команда в последние годы играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков в активе у «Аякса» стопроцентный результат.

    «Фейеноорд»

    Роттердамцы выглядят довольно неплохо. Вот только вклиниться в чемпионскую гонку команде будет крайне затруднительно.

    На данный момент «Фейеноорд» занимает 3 место. Отрыв от идущего следом «АЗ Алкмара» составляет четыре очка.

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    • Минувший тур команда провела весьма успешно. На выезде роттердамцы переиграли одного из аутсайдера «Зволле» (1:2).

    Да и вообще, настроение у роттердамцев должно быть позитивным. В Лиге конференций команда прошла «Партизан», выиграл в во втором матче со счетом 3:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.45, на ничью за 5.40, а на «Фейеноорд» — за 7.00.

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    «Аякс» борется за золото чемпионата, и не должен терять очков.

    Роттердамцы в последнее время неудачно играют с «Аяксом».

    Хозяева борются за чемпионский титул, и явно намерены не подпускать к себе конкурентов. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -1.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Аякс» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Убедительный успех «Аякса»?
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