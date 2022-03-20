«Аякс» сыграет на своем поле с «Фейеноордом» в рамках 27-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 20 марта, начало — в 16:30 мск. «Аякс» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» лидирует в чемпионате Нидерландов. Впрочем, отрыв от ПСВ составляет два очка, притом, что не так давно амстердамцы выиграли в очной битве.

Амстердамцы выглядят очень выгодно. Вот только из Лиги чемпионов команда вылетела, минимально уступив «Бенфике» (0:1).

Минувший тур сложился для команды удачно. «Аякс» на выезде сумел дожать неуступчивый «Камбур» (2:3).

Все прогнозы на футбол

Против «Фейеноорда» команда в последние годы играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков в активе у «Аякса» стопроцентный результат.

«Фейеноорд»

Роттердамцы выглядят довольно неплохо. Вот только вклиниться в чемпионскую гонку команде будет крайне затруднительно.

На данный момент «Фейеноорд» занимает 3 место. Отрыв от идущего следом «АЗ Алкмара» составляет четыре очка.

Минувший тур команда провела весьма успешно. На выезде роттердамцы переиграли одного из аутсайдера «Зволле» (1:2).

Да и вообще, настроение у роттердамцев должно быть позитивным. В Лиге конференций команда прошла «Партизан», выиграл в во втором матче со счетом 3:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.45, на ничью за 5.40, а на «Фейеноорд» — за 7.00.

«Аякс» борется за золото чемпионата, и не должен терять очков.

Роттердамцы в последнее время неудачно играют с «Аяксом» .

Хозяева борются за чемпионский титул, и явно намерены не подпускать к себе конкурентов. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -1.5 с коэффициентом 2.16.