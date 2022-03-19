«Штугарт» на своём поле сыграет против «Аугсбурга» в рамках 27-го тура Бундеслиги. Матч состоится 19 марта, начало — 17:30 (мск). «Штутгарт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

Хозяева идут в зоне плей-офф за право остаться в элите — на 16 месте с 23 баллами. За 26 туров команда только 5 раз отпраздновала победу и в 13 случаях терпела поражение.

«Штутгарт» одержал свою пятую победу в позапрошлом туре, когда выиграл у гладбахской «Боруссии» со счетом 3:2. Этому предшествовала серия из девяти поединков без побед.

Коэффициенты матча Штутгарт — Аугсбург 1 2.00 X 3.50 2 3.70 Ставка

Турами ранее «автозаводцы» проиграли 2:4 «Байеру» и 1:2 «Хоффенхайму». Также была ничья с «Бохумом» 1:1.

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В последнем матче чемпионата Германии швабы не выиграли, но и не уступили, разойдясь миром с «Унионом» Берлин со счетом 1:1.

«Аугсбург»

«Аугсбург» в очередной раз сражается за выживание. И уже долгое время делает это успешно, ухитряясь оставаться в «вышке».

После 25 туров Бундеслиги у него 14-е место в турнирной таблице и 26 очков. От опасной 16-й позиции, которую занимает грядущий соперник, их отделяет всего 3 балла.

По итогам 10 последних матчей «Аугсбург» четырежды сыграл вничью, дважды победил и в четырех случаях довольствовался мировым исходом.

На прошлых выходных баварцы должны были сыграть с «Майнцем», но этот поединок был перенесен, поэтому после прошлой игры пройдет больше двух недель.

Прогнозы и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Штутгарт» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.