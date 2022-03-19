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    Выберется ли «Штутгарт» из зоны плей-офф за выживание?

    «Штутгарт» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Германии, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Аугсбург»
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    «Штутгарт» идет на 16 месте
    «Штугарт» на своём поле сыграет против «Аугсбурга» в рамках 27-го тура Бундеслиги. Матч состоится 19 марта, начало — 17:30 (мск). «Штутгарт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Марта 2022 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Штутгарт»

    Хозяева идут в зоне плей-офф за право остаться в элите — на 16 месте с 23 баллами. За 26 туров команда только 5 раз отпраздновала победу и в 13 случаях терпела поражение.

    «Штутгарт» одержал свою пятую победу в позапрошлом туре, когда выиграл у гладбахской «Боруссии» со счетом 3:2. Этому предшествовала серия из девяти поединков без побед.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Аугсбург

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
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    Турами ранее «автозаводцы» проиграли 2:4 «Байеру» и 1:2 «Хоффенхайму». Также была ничья с «Бохумом» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    В последнем матче чемпионата Германии швабы не выиграли, но и не уступили, разойдясь миром с «Унионом» Берлин со счетом 1:1.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» в очередной раз сражается за выживание. И уже долгое время делает это успешно, ухитряясь оставаться в «вышке».

    После 25 туров Бундеслиги у него 14-е место в турнирной таблице и 26 очков. От опасной 16-й позиции, которую занимает грядущий соперник, их отделяет всего 3 балла.

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    • По итогам 10 последних матчей «Аугсбург» четырежды сыграл вничью, дважды победил и в четырех случаях довольствовался мировым исходом.

    На прошлых выходных баварцы должны были сыграть с «Майнцем», но этот поединок был перенесен, поэтому после прошлой игры пройдет больше двух недель.

    Прогнозы и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Штутгарт» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

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    «Штутгарт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Штутгарт» из зоны плей-офф за выживание?
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