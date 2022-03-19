«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» занимает 13-е место в таблице Ла Лиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.
Безвыигрышная серия «Райо» в чемпионате составляет уже девять матчей. На этом отрезке команда Андони Ираолы потерпела семь поражений.
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Атлетико
«Райо Вальекано», как известно, очень успешно провел первую половину сезона, но потом резко притормозил. Типичная ситуация: середняк сразу успокоился, как только понял, что, скорее всего, обезопасил себя от вылета. Хотя с полной уверенностью об этом пока рано говорить.
«Райо Вальекано» забил всего лишь два мяча в пяти последних матчах чемпионата Испании на своем поле.
«Атлетико»
«Атлетико» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 28-ми матчах 51 очко.
Ранее на этой неделе «Атлетико» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Диего Симеоне назвал этот матч лучшим для команды в текущем сезоне. Именно такой футбол и нужен аргентинскому тренеру «матрасников».
Победная серия «Атлетико» теперь составляет четыре матча, а беспроигрышная — шесть.
«Атлетико» одержал только две победы в семи предыдущих матчах Ла Лиги на выезде.
Прогноз и ставка
На «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 4.00, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Атлетико» — за 2.05.
«Атлетико», похоже, пришел в себя. Месяц назад команда Симеоне действительно не впечатляла, но сейчас ситуация изменилась.
Ставка — победа «Атлетико» за 2.05.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Атлетико» больше 1,5 за 2.28.