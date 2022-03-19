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    Сможет ли «Атлетико» продлить победную серию?

    «Райо Вальекано» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.05) и ставки на чемпионат Испании 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Атлетико»
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    «Атлетико» одержал только две победы в семи предыдущих матчах Ла Лиги на выезде
    Мадридский «Атлетико» сыграет на выезде против «Райо Вальекано» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 марта, начало — в 23:00 мск. «Райо Вальекано» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Марта 2022 года

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» занимает 13-е место в таблице Ла Лиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

    Безвыигрышная серия «Райо» в чемпионате составляет уже девять матчей. На этом отрезке команда Андони Ираолы потерпела семь поражений.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Атлетико

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
    •

    «Райо Вальекано», как известно, очень успешно провел первую половину сезона, но потом резко притормозил. Типичная ситуация: середняк сразу успокоился, как только понял, что, скорее всего, обезопасил себя от вылета. Хотя с полной уверенностью об этом пока рано говорить.

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    «Райо Вальекано» забил всего лишь два мяча в пяти последних матчах чемпионата Испании на своем поле.

    «Атлетико»

    «Атлетико» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 28-ми матчах 51 очко.
    Ранее на этой неделе «Атлетико» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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    • Диего Симеоне назвал этот матч лучшим для команды в текущем сезоне. Именно такой футбол и нужен аргентинскому тренеру «матрасников».

    Победная серия «Атлетико» теперь составляет четыре матча, а беспроигрышная — шесть.

    «Атлетико» одержал только две победы в семи предыдущих матчах Ла Лиги на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 4.00, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Атлетико» — за 2.05.

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    «Атлетико», похоже, пришел в себя. Месяц назад команда Симеоне действительно не впечатляла, но сейчас ситуация изменилась.

    Ставка — победа «Атлетико» за 2.05.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Атлетико» больше 1,5 за 2.28.

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    «Райо Вальекано» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико» продлить победную серию?
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