Мадридский «Атлетико» сыграет на выезде против «Райо Вальекано» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 марта, начало — в 23:00 мск. «Райо Вальекано» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 13-е место в таблице Ла Лиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

Безвыигрышная серия «Райо» в чемпионате составляет уже девять матчей. На этом отрезке команда Андони Ираолы потерпела семь поражений.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Атлетико 1 3.95 X 3.35 2 2.00 Ставка

«Райо Вальекано», как известно, очень успешно провел первую половину сезона, но потом резко притормозил. Типичная ситуация: середняк сразу успокоился, как только понял, что, скорее всего, обезопасил себя от вылета. Хотя с полной уверенностью об этом пока рано говорить.

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«Райо Вальекано» забил всего лишь два мяча в пяти последних матчах чемпионата Испании на своем поле.

«Атлетико»

«Атлетико» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 28-ми матчах 51 очко.

Ранее на этой неделе «Атлетико» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Диего Симеоне назвал этот матч лучшим для команды в текущем сезоне. Именно такой футбол и нужен аргентинскому тренеру «матрасников».

Победная серия «Атлетико» теперь составляет четыре матча, а беспроигрышная — шесть.

«Атлетико» одержал только две победы в семи предыдущих матчах Ла Лиги на выезде.

Прогноз и ставка

На «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 4.00, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Атлетико» — за 2.05.

«Атлетико», похоже, пришел в себя. Месяц назад команда Симеоне действительно не впечатляла, но сейчас ситуация изменилась.

Ставка — победа «Атлетико» за 2.05.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Атлетико» больше 1,5 за 2.28.