«Бохум»
«Бохум» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.
«Бохум», конечно, не может похвастаться стабильностью, но команда все-таки регулярно набирает какие-то очки, благодаря чему обосновалась в середине таблицы.
В прошлом туре «Бохум» уступил «Айнтрахту», но перед этим была победа над «Гройтер Фюрт».
И
«Боруссия» М
«Боруссия» тем временем находится всего лишь на 13-й строчке, набрав в 26-ти матчах 30 очков.
На прошлой неделе команда Ади Хюттера выиграла на своем поле у берлинской «Герты» (2:0), которая в последнее время совсем забарахлила.
Перед этим же у «Гладбаха» была серия из трех матчей, в которых ему удалось набрать лишь одно очко. И на этом небольшом отрезке «Боруссия» пропустила 11 мячей, шесть из них — в матче с дортмундской «Боруссией».
«Боруссия» одержала лишь две победы в десяти предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Бохум» в этом матче можно поставить за 2.98, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Боруссии» — 2.41.
На самом деле, «Гладбах» в этом матче даже нельзя назвать фаворитом даже с натяжкой. «Бохум» здорово играет на своем поле, максимально собранно. Поэтому скорее можно поверить в то, что хозяева наберут три очка, чем в то, что гости хотя бы не проиграют.
Ставка — победа «Бохума» за 2.98.