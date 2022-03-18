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    «Гладбах» тоже проиграет в Бохуме?

    «Бохум» — «Боруссия» М. Прогноз, ставки (к. 2.98) на футбол, чемпионат Германии, 18 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Боруссия» М
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    «Бохум» проиграла только три домашних матча в чемпионате Германии
    «Бохум» сыграет на своем поле против «Боруссии» из Менхенгладбаха в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 22:30 мск. «Бохум» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Марта 2022 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 22:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Бохум»

    «Бохум» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

    «Бохум», конечно, не может похвастаться стабильностью, но команда все-таки регулярно набирает какие-то очки, благодаря чему обосновалась в середине таблицы.

    В прошлом туре «Бохум» уступил «Айнтрахту», но перед этим была победа над «Гройтер Фюрт».

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    И самый главный факт о «Бохуме»: в текущем сезоне команда Томаса Райса проиграла на своем поле всего лишь три матча. А одно из ее главных достижений — домашняя победа над «Баварией» (4:2).

    «Боруссия» М

    «Боруссия» тем временем находится всего лишь на 13-й строчке, набрав в 26-ти матчах 30 очков.

    На прошлой неделе команда Ади Хюттера выиграла на своем поле у берлинской «Герты» (2:0), которая в последнее время совсем забарахлила.

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    • Перед этим же у «Гладбаха» была серия из трех матчей, в которых ему удалось набрать лишь одно очко. И на этом небольшом отрезке «Боруссия» пропустила 11 мячей, шесть из них — в матче с дортмундской «Боруссией».

    «Боруссия» одержала лишь две победы в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Бохум» в этом матче можно поставить за 2.98, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Боруссии» — 2.41.

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    На самом деле, «Гладбах» в этом матче даже нельзя назвать фаворитом даже с натяжкой. «Бохум» здорово играет на своем поле, максимально собранно. Поэтому скорее можно поверить в то, что хозяева наберут три очка, чем в то, что гости хотя бы не проиграют.

    Ставка — победа «Бохума» за 2.98.

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    «Бохум» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на футбол. «Гладбах» тоже проиграет в Бохуме?
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