«Бохум» сыграет на своем поле против «Боруссии» из Менхенгладбаха в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 22:30 мск. «Бохум» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохум» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 26 очков.

«Бохум», конечно, не может похвастаться стабильностью, но команда все-таки регулярно набирает какие-то очки, благодаря чему обосновалась в середине таблицы.

В прошлом туре «Бохум» уступил «Айнтрахту», но перед этим была победа над «Гройтер Фюрт».

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И самый главный факт о «Бохуме» : в текущем сезоне команда Томаса Райса проиграла на своем поле всего лишь три матча. А одно из ее главных достижений — домашняя победа над «Баварией» (4:2).

«Боруссия» М

«Боруссия» тем временем находится всего лишь на 13-й строчке, набрав в 26-ти матчах 30 очков.

На прошлой неделе команда Ади Хюттера выиграла на своем поле у берлинской «Герты» (2:0), которая в последнее время совсем забарахлила.

Перед этим же у «Гладбаха» была серия из трех матчей, в которых ему удалось набрать лишь одно очко. И на этом небольшом отрезке «Боруссия» пропустила 11 мячей, шесть из них — в матче с дортмундской «Боруссией».

«Боруссия» одержала лишь две победы в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Бохум» в этом матче можно поставить за 2.98, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Боруссии» — 2.41.

На самом деле, «Гладбах» в этом матче даже нельзя назвать фаворитом даже с натяжкой. «Бохум» здорово играет на своем поле, максимально собранно. Поэтому скорее можно поверить в то, что хозяева наберут три очка, чем в то, что гости хотя бы не проиграют.

Ставка — победа «Бохума» за 2.98.