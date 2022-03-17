«Эвертон» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 марта, начало — в 22:45 мск. «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» расположился на 17-й строчке, имея в своем активе 22 очка. При этом команда обходит 18-е по разнице мячей, так что вполне может вылететь.

В этом году «Ириски» в рамках чемпионата страны в восьми поединках терпели поражения, а также добились одной победы, одолев в середине февраля на своем поле «Лидс» со счетом 3:0.

Коэффициенты матча Эвертон — Ньюкасл 1 2.30 X 3.35 2 3.10 Ставка

В прошлом туре ливерпульский коллектив дома был повержен «Вулверхэмптоном» (0:1), а игровым днем ранее на выезде потерпел разгром от «Тоттенхэма» 0:5.

Все прогнозы на АПЛ

В рамках АПЛ мерсисайдцы проиграли четыре последних матча кряду, в котором не забили ни одного мяча. Правда, 16 из 22 баллов «Эвертон» добыл именно на своей арене.

«Ньюкасл»

Эта команда начала сезон ужасно. Между тем, сейчас «Ньюкасл» вполне логично приближается к зоне середняков АПЛ.

12.30 X3.35 23.10

«Сороки» сейчас находятся на 14 месте, но вполне способны прибавить. Да и отрыв от опасной зоны возрос до девяти очков.

В позапрошлом туре «Ньюкасл» добыл трудную викторию. На выезде команда нанесла поражение «Саутгемптону» (2:1).

До прошлого же матча в АПЛ «сороки» не проигрывали девять матчей кряду — с конца декабря. И только в минувшем туре в гостях поражение им на последних минутах нанес «Челси» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3.40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.