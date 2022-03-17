«Эвертон»
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» расположился на 17-й строчке, имея в своем активе 22 очка. При этом команда обходит 18-е по разнице мячей, так что вполне может вылететь.
В этом году «Ириски» в рамках чемпионата страны в восьми поединках терпели поражения, а также добились одной победы, одолев в середине февраля на своем поле «Лидс» со счетом 3:0.
Коэффициенты матча Эвертон — Ньюкасл
В прошлом туре ливерпульский коллектив дома был повержен «Вулверхэмптоном» (0:1), а игровым днем ранее на выезде потерпел разгром от «Тоттенхэма» 0:5.
В рамках АПЛ мерсисайдцы проиграли четыре последних матча кряду, в котором не забили ни одного мяча. Правда, 16 из 22 баллов «Эвертон» добыл именно на своей арене.
«Ньюкасл»
Эта команда начала сезон ужасно. Между тем, сейчас «Ньюкасл» вполне логично приближается к зоне середняков АПЛ.
«Сороки» сейчас находятся на 14 месте, но вполне способны прибавить. Да и отрыв от опасной зоны возрос до девяти очков.
В позапрошлом туре «Ньюкасл» добыл трудную викторию. На выезде команда нанесла поражение «Саутгемптону» (2:1).
До прошлого же матча в АПЛ «сороки» не проигрывали девять матчей кряду — с конца декабря. И только в минувшем туре в гостях поражение им на последних минутах нанес «Челси» (0:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3.40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.