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    Вернутся ли к «Эвертону» победы в АПЛ?

    «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз, ставки (к. 2.70) БК Pinnacle на чемпионат Англии 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Ньюкасл»
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    «Эвертон» идет на 17 месте
    «Эвертон» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 марта, начало — в 22:45 мск. «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Марта 2022 года
    Эвертон
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    •  Эвертон 22:45 Ньюкасл Ньюкасл
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    «Эвертон»

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» расположился на 17-й строчке, имея в своем активе 22 очка. При этом команда обходит 18-е по разнице мячей, так что вполне может вылететь.

    В этом году «Ириски» в рамках чемпионата страны в восьми поединках терпели поражения, а также добились одной победы, одолев в середине февраля на своем поле «Лидс» со счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Эвертон — Ньюкасл

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    В прошлом туре ливерпульский коллектив дома был повержен «Вулверхэмптоном» (0:1), а игровым днем ранее на выезде потерпел разгром от «Тоттенхэма» 0:5.

    Все прогнозы на АПЛ

    В рамках АПЛ мерсисайдцы проиграли четыре последних матча кряду, в котором не забили ни одного мяча. Правда, 16 из 22 баллов «Эвертон» добыл именно на своей арене.

    «Ньюкасл»

    Эта команда начала сезон ужасно. Между тем, сейчас «Ньюкасл» вполне логично приближается к зоне середняков АПЛ.

    12.30X3.3523.10

    «Сороки» сейчас находятся на 14 месте, но вполне способны прибавить. Да и отрыв от опасной зоны возрос до девяти очков.

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  • 14/03/2022

    • В позапрошлом туре «Ньюкасл» добыл трудную викторию. На выезде команда нанесла поражение «Саутгемптону» (2:1).

    До прошлого же матча в АПЛ «сороки» не проигрывали девять матчей кряду — с конца декабря. И только в минувшем туре в гостях поражение им на последних минутах нанес «Челси» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3.40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Эвертон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. Вернутся ли к «Эвертону» победы в АПЛ?
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