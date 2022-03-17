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    «ПСВ» сделает работу над ошибками

    «Копенгаген» — «ПСВ». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига Конференций, 17 марта 2022 года

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    «Копенгаген» на своём поле сыграет против «ПСВ» в рамках второго матча Лиги Конференций. Поединок состоится 17 марта, начало — 20:45 (мск). «Копенгаген» — «ПСВ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 20:45 ПСВ ПСВ
  • Лига конференций. 1/8 финала
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    «Копенгаген»

    Коллектив Йесса Торупа является лидером турнирной таблицы чемпионата Дании набрав 45 очков за 21 матч. Расположившийся ниже «Брённбю» отстаёт на 5 баллов.

    В Суперлиге Дании «Копенгаген» не проигрывает уже 5 матчей подряд. В последних турах своего чемпионата команда уверенно обыграла своих соперников не пропустив не одного гола, таким командам как «Мидтьюланн» (0:1), «Раннерс» (3:0) и «Виборг» (0:2).

    Коэффициенты матча Копенгаген — ПСВ

  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
    •

    Датчане сумели сыграть в результативную ничью (4:4) в первой игре в Нидерландах, учитывая, что правило гостевого гола отменено, любой компромиссный результат в ответном поединке приведет лишь к назначению дополнительного времени.

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    В Лиге Конференций подопечные Йесса Торупа, начав еще летом, проиграли только 1 матч из 12 проведенных. А выиграли уже 10 раз.

    «ПСВ»

    «ПСВ» в этом сезоне выглядит настоящим, серьезным конкурентом для многолетнего лидера голландского футбола, «Аякса». Сейчас, после 25 туров, между грандами всего 2 очка, так что тут намечается бой за титул до последнего.

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    • В Высшей лиге Нидерландов «ПСВ» не проигрывает уже 6 матчей подряд. В крайних турах чемпионата команда смогла одержать победы над «Утрехтом» (0:1), «Хараклесом» (3:1) и «Спартой» (1:2).

    Как и соперника, нидерландцев устроит только победа в основное время в ответном поединке Лиги Конференций. В 6 последних матчах в еврокубках у ПСВ лишь 1 проигрыш.

    Прогноз и ставка

    На победу «Копенгагена» в этом матче можно поставить за 3.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу «ПСВ» — за 2.05.

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    Прогноз — «ПСВ» в первом матче явно недооценил своего соперника и смог собраться только во втором тайме. В ответном поединке команда сделает работу над ошибками и сможет одержать победу над «Копенгагеном».

    Ставка — Победа «ПСВ» за 2.05.

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    «Копенгаген» — «ПСВ»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «ПСВ» сделает работу над ошибками
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