«Копенгаген» на своём поле сыграет против «ПСВ» в рамках второго матча Лиги Конференций. Поединок состоится 17 марта, начало — 20:45 (мск). «Копенгаген» — «ПСВ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

Коллектив Йесса Торупа является лидером турнирной таблицы чемпионата Дании набрав 45 очков за 21 матч. Расположившийся ниже «Брённбю» отстаёт на 5 баллов.

В Суперлиге Дании «Копенгаген» не проигрывает уже 5 матчей подряд. В последних турах своего чемпионата команда уверенно обыграла своих соперников не пропустив не одного гола, таким командам как «Мидтьюланн» (0:1), «Раннерс» (3:0) и «Виборг» (0:2).

Коэффициенты матча Копенгаген — ПСВ 1 3.40 X 3.95 2 2.00 Ставка

Датчане сумели сыграть в результативную ничью (4:4) в первой игре в Нидерландах, учитывая, что правило гостевого гола отменено, любой компромиссный результат в ответном поединке приведет лишь к назначению дополнительного времени.

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В Лиге Конференций подопечные Йесса Торупа, начав еще летом, проиграли только 1 матч из 12 проведенных. А выиграли уже 10 раз.

«ПСВ»

«ПСВ» в этом сезоне выглядит настоящим, серьезным конкурентом для многолетнего лидера голландского футбола, «Аякса». Сейчас, после 25 туров, между грандами всего 2 очка, так что тут намечается бой за титул до последнего.

В Высшей лиге Нидерландов «ПСВ» не проигрывает уже 6 матчей подряд. В крайних турах чемпионата команда смогла одержать победы над «Утрехтом» (0:1), «Хараклесом» (3:1) и «Спартой» (1:2).

Как и соперника, нидерландцев устроит только победа в основное время в ответном поединке Лиги Конференций. В 6 последних матчах в еврокубках у ПСВ лишь 1 проигрыш.

Прогноз и ставка

На победу «Копенгагена» в этом матче можно поставить за 3.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу «ПСВ» — за 2.05.

Прогноз — «ПСВ» в первом матче явно недооценил своего соперника и смог собраться только во втором тайме. В ответном поединке команда сделает работу над ошибками и сможет одержать победу над «Копенгагеном».

Ставка — Победа «ПСВ» за 2.05.