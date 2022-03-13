«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится на шестом месте в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 45 очков. Отставание от идущего четвертым «Арсенала» составляет лишь три очка, но у конкурента есть еще три игры в запасе.

«Вест Хэм» начал марта с двух поражений. Сначала команда Дэвида Мойеса уступила «Саутгемптону» в Кубке Англии, а потом проиграла «Ливерпулю» в рамках АПЛ.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Астон Вилла 1 2.40 X 3.25 2 3.10 Ставка

В пяти последних матчах «Вест Хэм» одержал только одну победу.

Но при этом важно отметить, что у «Вест Хэма» только два поражения в десяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле. «Молотобойцы» обыгрывали на своем поле даже таких монстров, как «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 26-ти матчах 33 очка.

В прошлом туре команда Стивена Джеррарда одержала яркую победу над «Саутгемптоном» — 4:0. И это действительно большой успех, если учитывать, как здорово в последнее время играл соперник.

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Кроме того, в конце февраля «Астон Вилла» набрала три очка на поле крепкого «Брайтона».

«Астон Вилла» еще ни разу в текущем сезоне не играла вничью на выезде.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Астон Виллы» — за 3.55.

«Вест Хэм» легко выиграл у «Астон Виллы» в первом круге. Тогда встреча завершилась для клуба из Бирмингема неприятным разгромом.

Но сейчас «Астон Вилла» готова взять реванш. Команда серьезно прибавила с тех пор, как ее возглавил Джеррард. Кроме того, очень полезным стал трансфер Филиппе Коутиньо.

Ставка — победа «Астон Виллы» с форой (0) за 2.43.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.87.