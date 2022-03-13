ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами «Барселона» — «Галатасарай»Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы» Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером
  • 01:01
    • «Лилль» и «Сент-Этьен» не смогли открыть счет
  • 00:57
    • «Атлетико» взял верх над «Кадисом»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Астон Вилла» взять реванш у «Вест Хэма»?

    «Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз, ставки (к. 2.43) на футбол, чемпионат Англии, 13 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вест Хэм Прогнозы на Астон Виллу Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Астон Вилла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Астон Вилла» еще ни разу в текущем сезоне не играла вничью на выезде
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» находится на шестом месте в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 45 очков. Отставание от идущего четвертым «Арсенала» составляет лишь три очка, но у конкурента есть еще три игры в запасе.

    «Вест Хэм» начал марта с двух поражений. Сначала команда Дэвида Мойеса уступила «Саутгемптону» в Кубке Англии, а потом проиграла «Ливерпулю» в рамках АПЛ.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Астон Вилла

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    В пяти последних матчах «Вест Хэм» одержал только одну победу.

    Но при этом важно отметить, что у «Вест Хэма» только два поражения в десяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле. «Молотобойцы» обыгрывали на своем поле даже таких монстров, как «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 26-ти матчах 33 очка.

    В прошлом туре команда Стивена Джеррарда одержала яркую победу над «Саутгемптоном» — 4:0. И это действительно большой успех, если учитывать, как здорово в последнее время играл соперник.

    Все прогнозы на АПЛ

    Кроме того, в конце февраля «Астон Вилла» набрала три очка на поле крепкого «Брайтона».

    «Астон Вилла» еще ни разу в текущем сезоне не играла вничью на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Астон Виллы» — за 3.55.

    300ИгратьБонус новым клиентамmostbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Вест Хэм» легко выиграл у «Астон Виллы» в первом круге. Тогда встреча завершилась для клуба из Бирмингема неприятным разгромом.

    Но сейчас «Астон Вилла» готова взять реванш. Команда серьезно прибавила с тех пор, как ее возглавил Джеррард. Кроме того, очень полезным стал трансфер Филиппе Коутиньо.

    Ставка — победа «Астон Виллы» с форой (0) за 2.43.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уфа — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барнсли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Леванте — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ротор — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алания — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салернитана — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Специя — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Астон Вилла» взять реванш у «Вест Хэма»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры