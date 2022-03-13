«Урал» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 марта, начало — в 12:00 мск. «Урал» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» явно не устраивает текущее 13 место. Борьба за сохранение прописки в элите в самом разгаре.

Отрыв от зоны прямого вылета составляет лишь три очка. При этом екатеринбуржцы по игре выглядят весьма симпатично.

Коэффициенты матча Урал — Ахмат 1 3.50 X 3.10 2 2.25 Ставка

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Урал» дал бой краснодарцам, но, все же, уступил (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Против «Ахмата» команда в последние годы играет не столь успешно. Из пяти последних очных поединков «Урал» добыл одну победу при двух неудачах.

«Ахмат»

Эта команда нынешний чемпионат проводит на своем, среднем, уровне. Сандро Грозненцы способны потягаться за еврокубки, но сейчас занимают лишь 7 место.

Отставание от четвертой позиции составляет 6 очков. Однако по игре «Ахмату» еще нужно крепко прибавлять.

Минувший тур команда провела не лучшим образом. Дома «Ахмат» уступил «Рубину» со счетом 1:2.

Да и вообще, грозненцам не мешало бы прибавить в плане результативности. Все-таки 27 мячей в 20 матчах — явно не крейсерский показатель.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.25, на ничью за 3.50, а на «Урал» — за 2.55.

«Урал» забил меньше всех в лиге (13 мячей).

Гости смотрятся сильнее, к тому же мотивированы реабилитироваться за поражение от «Краснодара».

Хозяева борются за выживание, и явно намерены добыть победу в родных стенах. Наши прогноз и ставка — Победа «Урала» с коэффициентом 2.55.