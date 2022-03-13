«Страсбург»
Хозяева идут пятыми в таблице. У них 44 очка. «Нант» отстает на 2 пункта, так что победа может дать коллективу еще больше уверенности в сохранении позиции, которая к слову является путевкой в Лигу конференций.
«Страсбург» имеет серию из пяти матчей без поражений, которая включает 3 ничьи и 2 победы. Эльзасцы победили «Анже» и «Нант» с одинаковым результатом 1:0.
Коэффициенты матча Страсбург — Монако
Последние три результата — это ничьи. «Страсбург» разошелся миром с «Сент-Этьеном» (2:2), «Ниццей» (0:0) и «Реймсом» (1:1).
Последнее на сегодня поражение датируется 23 января, когда на выезде клуб уступил «Бордо» (3:4) на выезде.
«Монако»
«Монако» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 27-ми турах 41 очко.
Пока что можно сделать вывод, что отставка Нико Ковача и назначение Филиппа Клемана не принесли «Монако» много пользы.
Коллектив выиграл один из шести предыдущих матчей. Ранее монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв «Нанту» в серии пенальти.
В прошлом туре княжеский клуб обыграл на выезде «Марсель» (1:0). А в последнем матче потерпел поражение от «Браги» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.