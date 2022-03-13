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    Остановит ли «Монако» беспроигрышную серию?

    «Страсбург» — «Монако». Прогноз (к. 2.80) и ставки на чемпионат Франции 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Монако»
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    «Монако» идет на восьмом месте
    «Страсбург» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 марта, начало — в 17:00 мск. «Страсбург» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Марта 2022 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 17:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Страсбург»

    Хозяева идут пятыми в таблице. У них 44 очка. «Нант» отстает на 2 пункта, так что победа может дать коллективу еще больше уверенности в сохранении позиции, которая к слову является путевкой в Лигу конференций.

    «Страсбург» имеет серию из пяти матчей без поражений, которая включает 3 ничьи и 2 победы. Эльзасцы победили «Анже» и «Нант» с одинаковым результатом 1:0.

    Коэффициенты матча Страсбург — Монако

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    Последние три результата — это ничьи. «Страсбург» разошелся миром с «Сент-Этьеном» (2:2), «Ниццей» (0:0) и «Реймсом» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Последнее на сегодня поражение датируется 23 января, когда на выезде клуб уступил «Бордо» (3:4) на выезде.

    «Монако»

    «Монако» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 27-ми турах 41 очко.

    Пока что можно сделать вывод, что отставка Нико Ковача и назначение Филиппа Клемана не принесли «Монако» много пользы.

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  • 10/03/2022

    • Коллектив выиграл один из шести предыдущих матчей. Ранее монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв «Нанту» в серии пенальти.

    В прошлом туре княжеский клуб обыграл на выезде «Марсель» (1:0). А в последнем матче потерпел поражение от «Браги» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    «Страсбург» — «Монако»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Монако» беспроигрышную серию?
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