«Страсбург» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 марта, начало — в 17:00 мск. «Страсбург» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

Хозяева идут пятыми в таблице. У них 44 очка. «Нант» отстает на 2 пункта, так что победа может дать коллективу еще больше уверенности в сохранении позиции, которая к слову является путевкой в Лигу конференций.

«Страсбург» имеет серию из пяти матчей без поражений, которая включает 3 ничьи и 2 победы. Эльзасцы победили «Анже» и «Нант» с одинаковым результатом 1:0.

Коэффициенты матча Страсбург — Монако 1 2.50 X 3.20 2 2.95 Ставка

Последние три результата — это ничьи. «Страсбург» разошелся миром с «Сент-Этьеном» (2:2), «Ниццей» (0:0) и «Реймсом» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Последнее на сегодня поражение датируется 23 января, когда на выезде клуб уступил «Бордо» (3:4) на выезде.

«Монако»

«Монако» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 27-ми турах 41 очко.

Пока что можно сделать вывод, что отставка Нико Ковача и назначение Филиппа Клемана не принесли «Монако» много пользы.

Коллектив выиграл один из шести предыдущих матчей. Ранее монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв «Нанту» в серии пенальти.

В прошлом туре княжеский клуб обыграл на выезде «Марсель» (1:0). А в последнем матче потерпел поражение от «Браги» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.