В Леверкузене на «Бай Арене» в 26-м туре Бундеслиги сойдутся «Байер» и «Кельн». Игра состоится 13 марта и начнется в 17:30 по мск. «Байер» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

С 45 набранными баллами «Байер» идет на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. На чемпионство он не претендует, а пятую позицию обходит на четыре балла, так что еще не гарантировал себе билет в ЛЧ.

Накануне «аптекари» в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы проиграли на выезде итальянской «Аталанте» со счетом 2:3. Что касается чемпионат страны, тот там они выиграли пять встреч из последних восьми.

Коэффициенты матча Байер — Кёльн 1 1.60 X 4.20 2 5.10 Ставка

Еще в этот период клуб из Леверкузена потерпел одно поражение и дважды сыграл вничью. Одна из этих мировых пришлась на прошлый тур в Мюнхене с самой «Баварией» — 1:1.

Календарь и таблица Бундеслиги

В родных стенах в текущем чемпионате «Байер» одержал семь викторий в 12 поединках, два раза он еще сыграл вничью и потерпел три неудачи.

«Кельн»

«Кельн» проводит хороший сезон и даже претендует на еврокубки. Сейчас он идет на восьмой строке, но от заветной шестой строки отстает всего лишь на пять баллов.

За последние десять встреч первенства «козлы» потерпели лишь три поражения. Два из них были от «Баварии» 0:4 и «Лейпцига» 1:3, а еще одно накануне дома от «Хоффенхайма» 0:1.

В других семи поединках данного отрезка они трижды сыграли вничью и четыре раза побеждали. Правда, за последние четыре игры у них лишь одна виктории при двух фиаско и одной мировой.

На чужих полях «Кельн» в текущем первенстве добыл лишь два выигрыша в 12 поединках, четыре раза он уступал и аж шесть матчей завершал мировыми исходами.

В первом круге на поле «Кельна» эти команды сыграли вничью 2:2, а до этого трижды подряд выигрывал «Байер».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.63.

На викторию «Кельна» дают — 5.30, ничья оценена — в 4.50.

Прогнозируем, что в данном поединке уверенную викторию добудут хозяева поля, которые последний отрезок в чемпионате проводят хорошо, что не скажешь о их оппоненте.