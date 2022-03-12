В субботу, 12 марта, московский «Локомотив» примет столичный ЦСКА в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Матч на «РЖД Арене» начнется в 19:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Усилили «Локо» зимой Мампасси, Ян Кухта и Вильсозн Изидор. Ушли Пабло, Сейкейра, Сильянов, Анджорин, Смолов, Зе Луиш и Лисаковский, а также главный тренер Маркус Гисдоль.

На зимних сборах «Локо» сыграл с чешскими «Яблонцем» (1:1) и «Спартой» (3:2), шведскими «Мальме» (1:1) и «Гетеборгом» (4:2), норвежским «Мольде» (0:3).

Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА 1 3.35 X 3.20 2 2.25 Ставка

В весенней части сезона «Локо» под руководством Дмитрия Лоськова разгромно проиграл дома в Кубке России «Енисею» (0:4), после чего в РПЛ одолел на своем поле «Химки» — 3:2.

Календарь и таблица РПЛ

После 19 матчей чемпионата России «Локомотив» на 6-м месте с 31 очками и разницей мячей 27-21. Не сыграют Гилерме и Магкеев, под вопросом Камано, Едвай и Миранчук.

ЦСКА

Зимой ЦСКА покинули Гогуа, Васин, Бохинен, Кучаев, Бистрович, Жиронкин, Чалов и Н'Диай. Пришли хавбеки Языджи, Карраскаль и Гбамен, а также нападающий Медина.

Во время зимних сборов армейский клуб сыграл с «Дюделанжем» (0:1), «Виборгом» (3:2), «Норшелланом» (1:0), «Лонгбю» (3:2), «Мерсией» (3:0) и «Рубином» (1:1).

В весенней части турнира ЦСКА в дерби обыграл «Спартак» (2:0), затем в 1/8 финала Кубка России победил на выезде «Сочи» (2:1), а в последнем матче армейцы справились с «Нижним Новгородом» (1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 20 туров РПЛ ЦСКА с 36 очками на 4-м месте. Разница мячей 243-16. Могут не сыграть Заболотный, Фернандес, Елеев и Каптилович.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью в основное время — 3.30, а на победу ЦСКА — 2.34.

«Локомотив» выиграл пять последних очных встреч команд. На «РЖД Арене» ЦСКА ни разу не победил в последних 5 встречах, трижды проиграв.

Тем не менее, «Локо» находится в раздрае, а ЦСКА хорошо показывает себя во второй части сезона. Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет в низовом матче .