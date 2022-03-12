«Алания» сыграет на своем поле с «Олимп-Долгопрудным» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 16:00 мск. «Алания» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Алания» находится на 4 месте. Правда, команда Спартака Гогниева вряд ли удовлетворена местом в стыках.

Отставание от идущего вторым «Факела» составляет 3 очка. При этом, «барсы» как всегда сильны своей атакой (59 голов).

Между тем, с обороной у команды Гогниева не все так весело. Все-таки 35 пропущенных мячей в 26 матчах — явно многовато.

Прогнозы на ФНЛ

В первом круге «Алания» добилась лишь ничьей в матче с долгопрудненцами (1:1). Так что теперь есть огромная мотивация исправиться за ту потерю очков.

«Олимп-Долгопрудный»

Эта команда нынешний чемпионат проводит на своем уровне. Долгопрудненцам изначально предрекали борьбу за выживание в ФНЛ.

«Олимп-Долгопрудный» на текущий момент занимает 15 место в таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет 5 очков.

А вот оборона команды представляет собой весьма могучие редуты. В 26 матчах пропущено всего 29 мячей.

А вот с атакой у «олимпийцев» имеются явные сложности. Команда смогла забить в ворота соперников всего 24 раза.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.60, на ничью за 3.20, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 4.90.

Хозяева рассчитывают сыграть на своих козырях в виде мощной атаки .

«Олимпийцы» имеют заметные проблемы с реализацией.

«Алания» выглядит сильнее на голову, и наверняка добьется своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -1.5 с коэффициентом 2.30.