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    Уверенная победа «Алании»?

    «Алания» — «Олимп-Долгопрудный». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, ФНЛ, 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Олимп-Долгопрудный»
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    Игроки «Алании»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Олимп-Долгопрудным» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 16:00 мск. «Алания» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Марта 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 16:00 Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный
  • Россия. ФНЛ
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    «Алания»

    «Алания» находится на 4 месте. Правда, команда Спартака Гогниева вряд ли удовлетворена местом в стыках.

    Отставание от идущего вторым «Факела» составляет 3 очка. При этом, «барсы» как всегда сильны своей атакой (59 голов).

    Между тем, с обороной у команды Гогниева не все так весело. Все-таки 35 пропущенных мячей в 26 матчах — явно многовато.

    Прогнозы на ФНЛ

    В первом круге «Алания» добилась лишь ничьей в матче с долгопрудненцами (1:1). Так что теперь есть огромная мотивация исправиться за ту потерю очков.

    «Олимп-Долгопрудный»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит на своем уровне. Долгопрудненцам изначально предрекали борьбу за выживание в ФНЛ.

    «Олимп-Долгопрудный» на текущий момент занимает 15 место в таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет 5 очков.

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    • А вот оборона команды представляет собой весьма могучие редуты. В 26 матчах пропущено всего 29 мячей.

    А вот с атакой у «олимпийцев» имеются явные сложности. Команда смогла забить в ворота соперников всего 24 раза.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.60, на ничью за 3.20, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 4.90.

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    Хозяева рассчитывают сыграть на своих козырях в виде мощной атаки.

    «Олимпийцы» имеют заметные проблемы с реализацией.

    «Алания» выглядит сильнее на голову, и наверняка добьется своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -1.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Алания» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Алании»?
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