«Алания»
«Алания» находится на 4 месте. Правда, команда Спартака Гогниева вряд ли удовлетворена местом в стыках.
Отставание от идущего вторым «Факела» составляет 3 очка. При этом, «барсы» как всегда сильны своей атакой (59 голов).
Между тем, с обороной у команды Гогниева не все так весело. Все-таки 35 пропущенных мячей в 26 матчах — явно многовато.
В первом круге «Алания» добилась лишь ничьей в матче с долгопрудненцами (1:1). Так что теперь есть огромная мотивация исправиться за ту потерю очков.
«Олимп-Долгопрудный»
Эта команда нынешний чемпионат проводит на своем уровне. Долгопрудненцам изначально предрекали борьбу за выживание в ФНЛ.
«Олимп-Долгопрудный» на текущий момент занимает 15 место в таблице. Причем отрыв от зоны вылета составляет 5 очков.
А вот оборона команды представляет собой весьма могучие редуты. В 26 матчах пропущено всего 29 мячей.
А вот с атакой у «олимпийцев» имеются явные сложности. Команда смогла забить в ворота соперников всего 24 раза.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.60, на ничью за 3.20, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 4.90.
Хозяева
«Олимпийцы» имеют заметные проблемы с реализацией.
«Алания» выглядит сильнее на голову, и наверняка добьется своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -1.5 с коэффициентом 2.30.