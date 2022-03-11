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    «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?

    «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.73) и ставки на чемпионат Франции 11 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Сент-Этьен»
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    «Лилль» потерпел лишь одно поражение в 12-ти предыдущих матчах Лиги 1 на своем поле
    «Лилль» сыграет на своем поле против «Сент-Этьена» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Марта 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    «Лилль» занимает седьмое место в таблице Лиги 1 после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

    В прошлом туре «Лилль» без проблем выиграл на своем поле у «Клермона», забив четыре безответных мяча.

    Коэффициенты матча Лилль — Сент-Этьен

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.10
  • Ставка
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    Но по-настоящему ценной стала гостевая победа над «Лионом» (1:0) благодаря голу шведа Габриэля Гудмундссона.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Беспроигрышная серия «Лилля» в чемпионате Франции составляет уже четыре матча, в которых ему удалось набрать десять очков. Интересно, что команда Жослена Гурвеннека на этом отрезке не пропустила ни одного мяча.

    «Лилль» потерпел лишь одно поражение в 12-ти предыдущих матчах Лиги 1 на своем поле.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 27-ми матчах 25 очков.

    Вопреки всем опасениям, «Сент-Этьену» все-таки удалось подняться со дна и преодолеть кризис.

    В пяти предыдущих матчах команда Паскаля Дюпра набрала десять очков и потерпела только одно поражение.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Сент-Этьен» не пропускал только в одном гостевом матче текущего чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    На «Лилль» в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Сент-Этьена» — за 5.00.

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    «Сент-Этьен» все-таки сумел прийти в себя, но в предстоящем матче у гостей, скорее всего, будут проблемы. «Лилль» во второй половине сезона играет значительно лучше, чем осенью.

    Ставка — победа «Лилля» за 1.73.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.50.

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    «Лилль» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 11.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?
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