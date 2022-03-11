«Лилль» сыграет на своем поле против «Сент-Этьена» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» занимает седьмое место в таблице Лиги 1 после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

В прошлом туре «Лилль» без проблем выиграл на своем поле у «Клермона», забив четыре безответных мяча.

Но по-настоящему ценной стала гостевая победа над «Лионом» (1:0) благодаря голу шведа Габриэля Гудмундссона.

Календарь и таблица Лиги 1

Беспроигрышная серия «Лилля» в чемпионате Франции составляет уже четыре матча, в которых ему удалось набрать десять очков. Интересно, что команда Жослена Гурвеннека на этом отрезке не пропустила ни одного мяча.

«Лилль» потерпел лишь одно поражение в 12-ти предыдущих матчах Лиги 1 на своем поле.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 27-ми матчах 25 очков.

Вопреки всем опасениям, «Сент-Этьену» все-таки удалось подняться со дна и преодолеть кризис.

В пяти предыдущих матчах команда Паскаля Дюпра набрала десять очков и потерпела только одно поражение.

Все прогнозы на Лигу 1

«Сент-Этьен» не пропускал только в одном гостевом матче текущего чемпионата Франции.

Прогноз и ставка

На «Лилль» в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Сент-Этьена» — за 5.00.

«Сент-Этьен» все-таки сумел прийти в себя, но в предстоящем матче у гостей, скорее всего, будут проблемы. «Лилль» во второй половине сезона играет значительно лучше, чем осенью.

Ставка — победа «Лилля» за 1.73.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.50.