«Партизан»
Эта команда в предыдущем раунде прошла пражскую «Спарту». Победа на выезде вышла минимальной, а дома сербы выиграли со счетом 2:1.
В своем чемпионате «Партизан» в последнем туре добыл три пункта. На выезде «гробари» минимально одолели «Спартак» из Субботицы.
В турнирной таблице чемпионата «Партизан» лидирует. Правда, отрыв от «Црвены Звезды» составляет лишь два очка.
Все прогнозы на Лигу конференций
Белградцы весьма надежны в обороне. В 26 матчах чемпионата Сербии они пропустили всего 9 мячей.
«Фейеноорд»
Роттердамцы в своем чемпионате выступают ниже своих возможностей. Причем нынешнее 3 место еще нужно сохранить!
У «Фейеноорд» довольно надежные тылы. В 25 матчах Эредивизии команда пропустила 23 мяча.
В минувшем туре своего чемпионата «Фейеноорд» потерял важнейшие очки. Дома команда еле спасла ничью в матче с «Гронингеном» (1:1).
Наверняка голландцы постараются добыть приемлемый выездной результат. Вот только беспокоит слабоватая реализация.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фейеноорд» за 2.40, на ничью за 3.10, а на «Партизан» — за 3.00.
Сербы сыграют на своих козырях в виде прекрасной обороны.
Гости
Голландцы по игре смотрятся солиднее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Фейеноорда» с коэффициентом 2.40.