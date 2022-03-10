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    «Фейеноорд» огорчит «гробарей»

    «Партизан» — «Фейеноорд». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига конференций, 10 марта 2022 года

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    Брайан Линссен
    «Партизан» сыграет на своем поле с «Фейеноордом» в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:45 мск. «Партизан» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    Партизан
  • Белград
    •  Партизан 20:45 Фейеноорд Фейеноорд
  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «Партизан»

    Эта команда в предыдущем раунде прошла пражскую «Спарту». Победа на выезде вышла минимальной, а дома сербы выиграли со счетом 2:1.

    В своем чемпионате «Партизан» в последнем туре добыл три пункта. На выезде «гробари» минимально одолели «Спартак» из Субботицы.

    В турнирной таблице чемпионата «Партизан» лидирует. Правда, отрыв от «Црвены Звезды» составляет лишь два очка.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Белградцы весьма надежны в обороне. В 26 матчах чемпионата Сербии они пропустили всего 9 мячей.

    «Фейеноорд»

    Роттердамцы в своем чемпионате выступают ниже своих возможностей. Причем нынешнее 3 место еще нужно сохранить!

    У «Фейеноорд» довольно надежные тылы. В 25 матчах Эредивизии команда пропустила 23 мяча.

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    • В минувшем туре своего чемпионата «Фейеноорд» потерял важнейшие очки. Дома команда еле спасла ничью в матче с «Гронингеном» (1:1).

    Наверняка голландцы постараются добыть приемлемый выездной результат. Вот только беспокоит слабоватая реализация.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фейеноорд» за 2.40, на ничью за 3.10, а на «Партизан» — за 3.00.

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    Сербы сыграют на своих козырях в виде прекрасной обороны.

    Гости не выигрывали в двух последних поединках.

    Голландцы по игре смотрятся солиднее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Фейеноорда» с коэффициентом 2.40.

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    «Партизан» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» огорчит «гробарей»
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