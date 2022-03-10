«Партизан» сыграет на своем поле с «Фейеноордом» в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Матч пройдет 10 марта, начало — в 20:45 мск. «Партизан» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

Эта команда в предыдущем раунде прошла пражскую «Спарту». Победа на выезде вышла минимальной, а дома сербы выиграли со счетом 2:1.

В своем чемпионате «Партизан» в последнем туре добыл три пункта. На выезде «гробари» минимально одолели «Спартак» из Субботицы.

В турнирной таблице чемпионата «Партизан» лидирует. Правда, отрыв от «Црвены Звезды» составляет лишь два очка.

Все прогнозы на Лигу конференций

Белградцы весьма надежны в обороне. В 26 матчах чемпионата Сербии они пропустили всего 9 мячей.

«Фейеноорд»

Роттердамцы в своем чемпионате выступают ниже своих возможностей. Причем нынешнее 3 место еще нужно сохранить!

У «Фейеноорд» довольно надежные тылы. В 25 матчах Эредивизии команда пропустила 23 мяча.

В минувшем туре своего чемпионата «Фейеноорд» потерял важнейшие очки. Дома команда еле спасла ничью в матче с «Гронингеном» (1:1).

Наверняка голландцы постараются добыть приемлемый выездной результат. Вот только беспокоит слабоватая реализация.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фейеноорд» за 2.40, на ничью за 3.10, а на «Партизан» — за 3.00.

Сербы сыграют на своих козырях в виде прекрасной обороны.

Гости не выигрывали в двух последних поединках .

Голландцы по игре смотрятся солиднее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Фейеноорда» с коэффициентом 2.40.