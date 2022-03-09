«Порту» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Порту» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» выступает в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял третье место в одной группе «Ливерпулем», «Атлетико» и «Миланом».

В 1/16 финала «Драконы» смогли справиться с «Лацио». В первом матче на своем поле они победили 2:1, а на выезде сыграли вничью 2:2.

Коэффициенты матча Порту — Лион 1 2.02 X 3.45 2 3.75 Ставка

В своем чемпионате «Порту» идет на 1-м месте с отрывом от «Спортинга» на три очка. Так что «Драконы» ведут борьбу на нескольких фронтах.

Все прогнозы на Лигу Европы

Так, в прошлом поединке команда переиграла на выезде тот же «Спортинг» (2:1) на выезде в рамках полуфинала Кубка Португалии, но соперникам еще предстоит сыграть ответный матч.

«Лион»

«Лион» только начинает выступления в плей-офф Лиги Европы после того, как выиграл свою группу вместе с «Рейнджерс», пражской «Спартой» и «Брондбю».

На внутренней арене клуб нынешний сезон фактически проваливает. Быть может, дело в уходе Мемфиса Депая, либо же во главе угла иные факторы?

«Лион» занимает скромное для себя седьмое место в таблице. Зато разница мячей у «ткачей» положительная — 41:33.

В последних пяти поединках во всех турнирах команда одержала две победы, дважды проиграла и один раз сыграла вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.