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    Как закончится первая дуэль «Порту» — «Лион»?

    «Порту» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига Европы, 9 марта 2022 года

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    «Порту» прошел «Лацио» в 1/16 финала ЛЕ
    «Порту» сыграет на своем поле с «Лионом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Порту» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 09 Марта 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 20:45 Лион Лион
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    «Порту»

    «Порту» выступает в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял третье место в одной группе «Ливерпулем», «Атлетико» и «Миланом».

    В 1/16 финала «Драконы» смогли справиться с «Лацио». В первом матче на своем поле они победили 2:1, а на выезде сыграли вничью 2:2.

    Коэффициенты матча Порту — Лион

  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.75
  • Ставка
    •

    В своем чемпионате «Порту» идет на 1-м месте с отрывом от «Спортинга» на три очка. Так что «Драконы» ведут борьбу на нескольких фронтах.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Так, в прошлом поединке команда переиграла на выезде тот же «Спортинг» (2:1) на выезде в рамках полуфинала Кубка Португалии, но соперникам еще предстоит сыграть ответный матч.

    «Лион»

    «Лион» только начинает выступления в плей-офф Лиги Европы после того, как выиграл свою группу вместе с «Рейнджерс», пражской «Спартой» и «Брондбю».

    На внутренней арене клуб нынешний сезон фактически проваливает. Быть может, дело в уходе Мемфиса Депая, либо же во главе угла иные факторы?

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    • «Лион» занимает скромное для себя седьмое место в таблице. Зато разница мячей у «ткачей» положительная — 41:33.

    В последних пяти поединках во всех турнирах команда одержала две победы, дважды проиграла и один раз сыграла вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.

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    «Порту» — «Лион»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 09.03.2022. Прогнозы на футбол. Как закончится первая дуэль «Порту» — «Лион»?
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