«Порту»
«Порту» выступает в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял третье место в одной группе «Ливерпулем», «Атлетико» и «Миланом».
В 1/16 финала «Драконы» смогли справиться с «Лацио». В первом матче на своем поле они победили 2:1, а на выезде сыграли вничью 2:2.
Коэффициенты матча Порту — Лион
В своем чемпионате «Порту» идет на 1-м месте с отрывом от «Спортинга» на три очка. Так что «Драконы» ведут борьбу на нескольких фронтах.
Так, в прошлом поединке команда переиграла на выезде тот же «Спортинг» (2:1) на выезде в рамках полуфинала Кубка Португалии, но соперникам еще предстоит сыграть ответный матч.
«Лион»
«Лион» только начинает выступления в плей-офф Лиги Европы после того, как выиграл свою группу вместе с «Рейнджерс», пражской «Спартой» и «Брондбю».
На внутренней арене клуб нынешний сезон фактически проваливает. Быть может, дело в уходе Мемфиса Депая, либо же во главе угла иные факторы?
«Лион» занимает скромное для себя седьмое место в таблице. Зато разница мячей у «ткачей» положительная — 41:33.
В последних пяти поединках во всех турнирах команда одержала две победы, дважды проиграла и один раз сыграла вничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.