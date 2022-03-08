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    «Борнмут» поднимется на вторую строку

    «Борнмут» — «Питерборо Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионшип, 8 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Питерборо Юнайтед»
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    «Борнмут»
    8 марта в перенесенном 26-м туре английского Чемпионшипа «Борнмут» на своем поле сыграет против «Питерборо Юнайтед». Начало игры намечено на 22:45 по мск. «Борнмут» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Марта 2022 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 22:45 Питерборо Юнайтед Питерборо Юнайтед
  • Англия. Кубок ФА
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    «Борнмут»

    У «Борнмута» на счету 61 балл, с которыми он на текущий момент идет на третьей строке. От второго места команда отстает на балл, но имеет аж четыре игры в запасе.

    В своей последней проведенной встрече в рамках чемпионата страны «вишни» проиграли, оказавшись слабее на выезде «Престона» 1:2. Этим фиаско они прервали серию из четырех выигрышей подряд.

    Коэффициенты матча Борнмут — Питерборо Юнайтед

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 11.50
  • Ставка
    •

    В этот период коллектив дважды побеждал дома и две виктории были выездными. Что правда, три из этим матча были минимальные, добытые с разницей в один мяч.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории в текущем чемпионате «Бормут» за 15 проведенных встреч добыл девять викторий, а также по три раза расписывал мировые и уступал.

    «Питерборо Юнайтед»

    «Питерборо Юнайтед» с 21 зачетным пунктом замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, уступая восемь пунктов безопасной строке, правда, имеет игру в запасе.

    В рамках чемпионата страны «сине-белые» последний раз побеждали аж середине декабря. После того они еще два раза сыграли вничью и потерпели аж девять поражений.

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    • К данной игре коллектив подходит с пятью поражениями подряд. Причем в этот период они в четырех матчах так забить и не смогли. В минувшем туре было гостевое фиаско от «Хаддерсфилда» 0:3.

    В 18 выездных поединках данной компании коллектив проиграл в 16 из них, а также по разу он выигрывал и расписывал мировую.

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    В первом круге эти клубы сыграли вничью 0:0, а перед этим почти десять лет между собой не встречались.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.32, победа «Питерборо Юнайтед» — 10.50, ничья — 5.60.

    Учитывая тот факт, что гостям очень туго даются забитые мячи особенно на выезде, то здесь рекомендуем ставить на «сухую» викторию хозяев.

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    «Борнмут» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на футбол. «Борнмут» поднимется на вторую строку
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