8 марта в перенесенном 26-м туре английского Чемпионшипа «Борнмут» на своем поле сыграет против «Питерборо Юнайтед». Начало игры намечено на 22:45 по мск. «Борнмут» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

У «Борнмута» на счету 61 балл, с которыми он на текущий момент идет на третьей строке. От второго места команда отстает на балл, но имеет аж четыре игры в запасе.

В своей последней проведенной встрече в рамках чемпионата страны «вишни» проиграли, оказавшись слабее на выезде «Престона» 1:2. Этим фиаско они прервали серию из четырех выигрышей подряд.

Коэффициенты матча Борнмут — Питерборо Юнайтед 1 1.30 X 5.10 2 11.50 Ставка

В этот период коллектив дважды побеждал дома и две виктории были выездными. Что правда, три из этим матча были минимальные, добытые с разницей в один мяч.

Все прогнозы на футбол

На своей территории в текущем чемпионате «Бормут» за 15 проведенных встреч добыл девять викторий, а также по три раза расписывал мировые и уступал.

«Питерборо Юнайтед»

«Питерборо Юнайтед» с 21 зачетным пунктом замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, уступая восемь пунктов безопасной строке, правда, имеет игру в запасе.

В рамках чемпионата страны «сине-белые» последний раз побеждали аж середине декабря. После того они еще два раза сыграли вничью и потерпели аж девять поражений.

К данной игре коллектив подходит с пятью поражениями подряд. Причем в этот период они в четырех матчах так забить и не смогли. В минувшем туре было гостевое фиаско от «Хаддерсфилда» 0:3.

В 18 выездных поединках данной компании коллектив проиграл в 16 из них, а также по разу он выигрывал и расписывал мировую.

В первом круге эти клубы сыграли вничью 0:0, а перед этим почти десять лет между собой не встречались.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.32, победа «Питерборо Юнайтед» — 10.50, ничья — 5.60.

Учитывая тот факт, что гостям очень туго даются забитые мячи особенно на выезде, то здесь рекомендуем ставить на «сухую» викторию хозяев.