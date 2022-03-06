«Кадис»
«Желтая подлодка» имеет явные проблемы в турнирной таблице чемпионата Испании занимая 19-е место и находясь в зоне вылета. Команда смогла набрать 21 очко за 26 матчей, от безопасного 17-го места их отделяет 4 балла.
За последние 10 матчей во всех турнирах «Кадис» 3 раза порадовал своих болельщиков победами, 4 раза довольствовался ничейным результатам и 3 раза потерпел поражения.
В Примере прошло уже пять матчей с момента последней виктории «Кадиса». Тогда он на выезде со счётом 2:0 обыграл «Леванте». После этого команда два раза проиграла с одинаковым счётом 1:2 «Валенсии» и «Мальорке» и трижды сыграла вничью — с «Сельтой» (0:0), «Хетафе» (1:1) и «Гранадой» (0:0).
«Райо Вальекано»
«Пчёлы» уже могут не бояться попадания в зону вылета, так как занимают 12-е место в турнирной таблице Примеры набрав 31 очко и имея 1 матч в запасе.
За последние 10 игр во всех турнирах «вальеканцы» 2 раза сыграли вничью, 2 раза смогли одержать победы и 6 раз проиграли своим соперникам.
В начале сезона «Райо Вальекано» показывал очень хорошую игру и даже мог бороться за еврокубковую зону, но на данный момент клуб не может одержать победу в чемпионате Испании уже 7 матчей подряд. В последних турах команда проиграла «Осасуне» (0:3), «Эльче» (2:1) и «Реалу» (0:1).
Прогноз и ставка
На победу «Кадиса» в этом матче можно поставить за 2.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.05, а победу «Райо Вальекано» — за 2.80.
Прогноз — В предстоящем матче нет явного фаворита. При этом у «Кадиса» не должно быть проблем с мотивацией, в отличие от соперника, который в этом сезоне ни на что серьёзное уже не претендует.
Ставка — Победа «Кадиса» за 2.85.