«Кадис» на своём поле сыграет против «Райо Вальекано» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 6 марта, начало — 16:00 (мск). «Кадис» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Желтая подлодка» имеет явные проблемы в турнирной таблице чемпионата Испании занимая 19-е место и находясь в зоне вылета. Команда смогла набрать 21 очко за 26 матчей, от безопасного 17-го места их отделяет 4 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Кадис» 3 раза порадовал своих болельщиков победами, 4 раза довольствовался ничейным результатам и 3 раза потерпел поражения.

В Примере прошло уже пять матчей с момента последней виктории «Кадиса». Тогда он на выезде со счётом 2:0 обыграл «Леванте». После этого команда два раза проиграла с одинаковым счётом 1:2 «Валенсии» и «Мальорке» и трижды сыграла вничью — с «Сельтой» (0:0), «Хетафе» (1:1) и «Гранадой» (0:0).

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» уже могут не бояться попадания в зону вылета, так как занимают 12-е место в турнирной таблице Примеры набрав 31 очко и имея 1 матч в запасе.

За последние 10 игр во всех турнирах «вальеканцы» 2 раза сыграли вничью, 2 раза смогли одержать победы и 6 раз проиграли своим соперникам.

В начале сезона «Райо Вальекано» показывал очень хорошую игру и даже мог бороться за еврокубковую зону, но на данный момент клуб не может одержать победу в чемпионате Испании уже 7 матчей подряд. В последних турах команда проиграла «Осасуне» (0:3), «Эльче» (2:1) и «Реалу» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Кадиса» в этом матче можно поставить за 2.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.05, а победу «Райо Вальекано» — за 2.80.

Прогноз — В предстоящем матче нет явного фаворита. При этом у «Кадиса» не должно быть проблем с мотивацией, в отличие от соперника, который в этом сезоне ни на что серьёзное уже не претендует.

Ставка — Победа «Кадиса» за 2.85.