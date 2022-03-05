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    Есть ли шансы у «Вест Хэма»?

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз Кирилла Дементьева на матч АПЛ 5 марта

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
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    Юрген Клопп
    5 марта в 20:30 мск «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом» в матче 28-го тура АПЛ. Красные продолжают погоню за «Манчестер Сити», и «молотобойцы» не должны стать препятствием на их пути. Прогноз на этот матч дает известный комментатор и амбассадор Фонбет Кирилл Дементьев. «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Марта 2022 года
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    В какой форме «Ливерпуль»

    В минувшее воскресенье красные в рекордный девятый раз стали победителями Кубка английской лиги. В решающем матче подопечные Юргена Клоппа по пенальти одолели «Челси».

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Вест Хэм

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    У «Ливерпуля» 11 побед подряд во всех турнирах, а разница мячей — 27:4. В 7 матчах Алиссон Бекер и Куивин Келлехер не пропустили ни одного гола. В среду мерсисайдцы пробились в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич» (2:1). Дубль на счету Такуми Минамино.

    «Ливерпуль» ни разу не терял очки в домашних матчах АПЛ с октября прошлого года. Последний, кому удалось уехать с «Энфилда» с высоко поднятой головой, был «Брайтон» (2:2). 15 из 18 побед в АПЛ добыты с разницей минимум в два гола, что является рекордом чемпионата.

    Календарь и таблица АПЛ

    Лучшим бомбардиром «Ливерпуля» и всей лиги остается нападающий Мохаммед Салах, у которого 19 голов (4 с пенальти) в 24 матчах. Из-за травм матч с «Вест Хэмом» пропустят полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Роберто Фирмино, а защитник Жоэль Матип — из-за болезни.

    В какой форме «Вест Хэм»

    В результатах «молотобойцев», продолжающих бороться за лигочемпионскую четверку, наметился определенный спад. В 6 последних матчах АПЛ подопечные Дэвида Мойеса добились лишь двух побед — с одинаковым счетом 1:0 над «Уотфордом» и «Вулверхэмптоном».

    В гостях команда играет хуже, чем дома: в 8 предыдущих встречах за пределами Олимпийского стадиона обыграны только «Уотфорд» (4:1) и «Кристал Пэлас» (3:2).

    2 марта «Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии, уступив на чужом поле «Саутгемптону» (1:3). 7 поражений из 8 в АПЛ — с разницей в один мяч. Только «Арсеналу» удалось победить команду Мойеса с разницей в два мяча. Лучшими бомбардирами «молотобойцев» с 8 голами являются нападающие Майкл Антонио и Джаррод Боуэн.

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    • Проблем с составом у лондонцев нет. Только полузащитнику Томашу Соучеку пришлось наложить швы после рассечения, полученного в среду в матче с «Саутгемптоном».

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: статистика личных встреч

    «Вест Хэм» добился лишь одной победы в 48 предыдущих встречах на «Энфилде» при 12 ничьих и 35 поражениях. При этом именно «молотобойцы» являются одной из двух команд, которым удалось нанести поражение «Ливерпулю» в нынешнем сезоне. 7 ноября лондонцы победили дома со счетом 3:2.

    Прогноз Кирилла Дементьева на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 5 марта

    Статистика однозначно против лондонцев. «Молотобойцы» плохо играют в гостях, а «Энфилд» для них остается неприступной крепостью. У Дэвида Мойеса ни одной гостевой победы над «Ливерпулем» за 36 матчей. Подобрать ключи к команде Юргена Клоппа шотландцу никак не удается.

    Мерсисайдцы, напротив, являются лучшей командой АПЛ по победам с разницей в два и более мячей. Поправился Жота, все лучше сыгрывается с партнерами Диас, по-прежнему в строю Салах и Мане. Только чудо поможет «Вест Хэму» не проиграть крупно.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.80

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    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Есть ли шансы у «Вест Хэма»?
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