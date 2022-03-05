В какой форме «Ливерпуль»

В минувшее воскресенье красные в рекордный девятый раз стали победителями Кубка английской лиги. В решающем матче подопечные Юргена Клоппа по пенальти одолели «Челси».

Коэффициенты матча Ливерпуль — Вест Хэм 1 1.30 X 5.80 2 10.00 Ставка

У «Ливерпуля» 11 побед подряд во всех турнирах, а разница мячей — 27:4. В 7 матчах Алиссон Бекер и Куивин Келлехер не пропустили ни одного гола. В среду мерсисайдцы пробились в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич» (2:1). Дубль на счету Такуми Минамино.

«Ливерпуль» ни разу не терял очки в домашних матчах АПЛ с октября прошлого года. Последний, кому удалось уехать с «Энфилда» с высоко поднятой головой, был «Брайтон» (2:2). 15 из 18 побед в АПЛ добыты с разницей минимум в два гола, что является рекордом чемпионата.

Календарь и таблица АПЛ

Лучшим бомбардиром «Ливерпуля» и всей лиги остается нападающий Мохаммед Салах, у которого 19 голов (4 с пенальти) в 24 матчах. Из-за травм матч с «Вест Хэмом» пропустят полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Роберто Фирмино, а защитник Жоэль Матип — из-за болезни.

В какой форме «Вест Хэм»

В результатах «молотобойцев», продолжающих бороться за лигочемпионскую четверку, наметился определенный спад. В 6 последних матчах АПЛ подопечные Дэвида Мойеса добились лишь двух побед — с одинаковым счетом 1:0 над «Уотфордом» и «Вулверхэмптоном».

В гостях команда играет хуже, чем дома: в 8 предыдущих встречах за пределами Олимпийского стадиона обыграны только «Уотфорд» (4:1) и «Кристал Пэлас» (3:2).

2 марта «Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии, уступив на чужом поле «Саутгемптону» (1:3). 7 поражений из 8 в АПЛ — с разницей в один мяч. Только «Арсеналу» удалось победить команду Мойеса с разницей в два мяча. Лучшими бомбардирами «молотобойцев» с 8 голами являются нападающие Майкл Антонио и Джаррод Боуэн.

Проблем с составом у лондонцев нет. Только полузащитнику Томашу Соучеку пришлось наложить швы после рассечения, полученного в среду в матче с «Саутгемптоном».

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: статистика личных встреч

«Вест Хэм» добился лишь одной победы в 48 предыдущих встречах на «Энфилде» при 12 ничьих и 35 поражениях. При этом именно «молотобойцы» являются одной из двух команд, которым удалось нанести поражение «Ливерпулю» в нынешнем сезоне. 7 ноября лондонцы победили дома со счетом 3:2.

Прогноз Кирилла Дементьева на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 5 марта

Статистика однозначно против лондонцев. «Молотобойцы» плохо играют в гостях, а «Энфилд» для них остается неприступной крепостью. У Дэвида Мойеса ни одной гостевой победы над «Ливерпулем» за 36 матчей. Подобрать ключи к команде Юргена Клоппа шотландцу никак не удается.

Мерсисайдцы, напротив, являются лучшей командой АПЛ по победам с разницей в два и более мячей. Поправился Жота, все лучше сыгрывается с партнерами Диас, по-прежнему в строю Салах и Мане. Только чудо поможет «Вест Хэму» не проиграть крупно.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.80

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