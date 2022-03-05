«Лейпциг»
«Лейпциг» занимает четвертое место в таблице Бундеслиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.
Ранее на этой неделе «Лейпциг» разгромил в Кубке Германии «Ганновер» (4:0). Соперник получил по два мяча до и после перерыва.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Фрайбург
После Нового года команда Доменико Тедеско провела в рамках Бундеслиги семь матчей, в которых одержала шесть побед и потерпела одно поражение. «Лейпциг» не набрал очков на поле «Баварии».
«Лейпциг» забил 13 мячей в пяти последних матчах на своем поле в рамках чемпионата Германии.
«Фрайбург»
«Фрайбург» тем временем тоже набрал 40 очков, но отстает от «Лейпцига» по дополнительным показателям.
Несколько дней назад «Фрайбург» тоже вышел в следующий раунд Кубка Германии, выиграв на выезде у «Бохума».
В пяти предыдущих матчах в рамках Бундеслиги команда Кристиан Штрайха набрала десять очков. В конце прошлой недели «Фрайбург» легко разгромил на своем поле берлинскую «Герту» (3:0).
«Фрайбург» потерпел четыре поражения в семи предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Фрайбурга» — за 5.75.
«Лейпциг» серьезно прибавил с тех пор, как в команду пришел Тедеско, и все-таки против «Фрайбурга» лучше не ставить.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.08.
Матч первого круга между «Фрайбургом» и «Лейпцигом» завершился вничью 1:1.