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    Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Фрайбурга»?

    «Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз, ставки (к. 2.08) на футбол, чемпионат Германии, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Фрайбург»
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    «Лейпциг» забил 13 мячей в пяти последних матчах на своем поле
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Фрайбурга» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 17:30 мск. «Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Марта 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» занимает четвертое место в таблице Бундеслиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

    Ранее на этой неделе «Лейпциг» разгромил в Кубке Германии «Ганновер» (4:0). Соперник получил по два мяча до и после перерыва.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Фрайбург

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.70
  • Ставка
    •

    После Нового года команда Доменико Тедеско провела в рамках Бундеслиги семь матчей, в которых одержала шесть побед и потерпела одно поражение. «Лейпциг» не набрал очков на поле «Баварии».

    Все прогнозы на спорт

    «Лейпциг» забил 13 мячей в пяти последних матчах на своем поле в рамках чемпионата Германии.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» тем временем тоже набрал 40 очков, но отстает от «Лейпцига» по дополнительным показателям.

    Несколько дней назад «Фрайбург» тоже вышел в следующий раунд Кубка Германии, выиграв на выезде у «Бохума».

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    • В пяти предыдущих матчах в рамках Бундеслиги команда Кристиан Штрайха набрала десять очков. В конце прошлой недели «Фрайбург» легко разгромил на своем поле берлинскую «Герту» (3:0).

    «Фрайбург» потерпел четыре поражения в семи предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Фрайбурга» — за 5.75.

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    «Лейпциг» серьезно прибавил с тех пор, как в команду пришел Тедеско, и все-таки против «Фрайбурга» лучше не ставить.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.08.

    Матч первого круга между «Фрайбургом» и «Лейпцигом» завершился вничью 1:1.

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    «Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Фрайбурга»?
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