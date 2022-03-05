«Лейпциг» сыграет на своем поле против «Фрайбурга» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 17:30 мск. «Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» занимает четвертое место в таблице Бундеслиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

Ранее на этой неделе «Лейпциг» разгромил в Кубке Германии «Ганновер» (4:0). Соперник получил по два мяча до и после перерыва.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Фрайбург 1 1.55 X 4.20 2 5.70 Ставка

После Нового года команда Доменико Тедеско провела в рамках Бундеслиги семь матчей, в которых одержала шесть побед и потерпела одно поражение. «Лейпциг» не набрал очков на поле «Баварии».

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«Лейпциг» забил 13 мячей в пяти последних матчах на своем поле в рамках чемпионата Германии.

«Фрайбург»

«Фрайбург» тем временем тоже набрал 40 очков, но отстает от «Лейпцига» по дополнительным показателям.

Несколько дней назад «Фрайбург» тоже вышел в следующий раунд Кубка Германии, выиграв на выезде у «Бохума».

В пяти предыдущих матчах в рамках Бундеслиги команда Кристиан Штрайха набрала десять очков. В конце прошлой недели «Фрайбург» легко разгромил на своем поле берлинскую «Герту» (3:0).

«Фрайбург» потерпел четыре поражения в семи предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Фрайбурга» — за 5.75.

«Лейпциг» серьезно прибавил с тех пор, как в команду пришел Тедеско, и все-таки против «Фрайбурга» лучше не ставить.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.08.

Матч первого круга между «Фрайбургом» и «Лейпцигом» завершился вничью 1:1.