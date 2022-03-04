4 марта на «Билефельдер Альм» «Арминия» примет «Аугсбург» в матче 25 тура чемпионата Германии. Начало в 22:30 мск. «Арминия» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» с 25 очками находится на 14 месте в таблице. Она всего в двух очках от зоны понижения и при этом проиграла в 2 из 3 туров чемпионата.

По итогам февраля команда смогла обыграть только «Унион» (1:0). Ну а так хозяева проиграли «Хоффенхайму» (0:2) и «Байеру» (0:3), а также сыграли вничью с «Боруссией» М (1:1).

Коэффициенты матча Арминия — Аугсбург 1 2.50 X 3.20 2 2.95 Ставка

В домашних стенах «Арминия» пока что держит беспроигрышную серию, которая насчитывает 6 поединков — 4 ничьи и 2 победы.

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В составе «Арминии» травмирован только Мануэль Приетль.

«Аугсбург»

«Фуггеры» располагаются на 15 позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У них 23 очка и очередная потеря очков может опустить их в зону понижения.

В 24 турах чемпионата «Аугсбург» одержал 5 побед. Поражений у гостей на 6 больше. Последние неудачи — 2:3 с гладбахской «Боруссией» и 1:2 с «Фрайбургом».

В прошлом туре «Аугсбург» сумел добиться ничьи с дортмундской «Боруссией» (1:1). Последняя победа была 5 февраля, когда гости одолели «Унион» (2:0).

Не сыграют Роберт Гумми, Энди Зекири, Альфред Финнбогасон, Тобиас Штробль и Фредрик Йенсен.

Прогноз и ставки

Котировки почти одинаковые — 2.55 на «Арминию» и 2.95 на «Аугсбург». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.25.

Последние 3 матча между командами в Бундеслиге заканчивались вничью, при этом тотал не превышал отметки в 2 гола.

На тотал меньше 2.5 в этом матче можно поставить с коэффициентом 1.79.

Обе команды находятся в непростом положении. Обе понимают, что поражение поставит их в более сложную ситуацию. Скорее всего, команды сыграют аккуратно без резких движений. Возможно, сбудется ничейный прогноз.