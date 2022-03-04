«Арминия»
«Арминия» с 25 очками находится на 14 месте в таблице. Она всего в двух очках от зоны понижения и при этом проиграла в 2 из 3 туров чемпионата.
По итогам февраля команда смогла обыграть только «Унион» (1:0). Ну а так хозяева проиграли «Хоффенхайму» (0:2) и «Байеру» (0:3), а также сыграли вничью с «Боруссией» М (1:1).
Коэффициенты матча Арминия — Аугсбург
В домашних стенах «Арминия» пока что держит беспроигрышную серию, которая насчитывает 6 поединков — 4 ничьи и 2 победы.
В составе «Арминии» травмирован только Мануэль Приетль.
«Аугсбург»
«Фуггеры» располагаются на 15 позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У них 23 очка и очередная потеря очков может опустить их в зону понижения.
В 24 турах чемпионата «Аугсбург» одержал 5 побед. Поражений у гостей на 6 больше. Последние неудачи — 2:3 с гладбахской «Боруссией» и 1:2 с «Фрайбургом».
В прошлом туре «Аугсбург» сумел добиться ничьи с дортмундской «Боруссией» (1:1). Последняя победа была 5 февраля, когда гости одолели «Унион» (2:0).
Не сыграют Роберт Гумми, Энди Зекири, Альфред Финнбогасон, Тобиас Штробль и Фредрик Йенсен.
Прогноз и ставки
Котировки почти одинаковые — 2.55 на «Арминию» и 2.95 на «Аугсбург». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.25.
Последние 3 матча между командами в Бундеслиге заканчивались вничью, при этом тотал не превышал отметки в 2 гола.
На тотал меньше 2.5 в этом матче можно поставить с коэффициентом 1.79.
Обе команды находятся в непростом положении. Обе понимают, что поражение поставит их в более сложную ситуацию. Скорее всего, команды сыграют аккуратно без резких движений. Возможно, сбудется ничейный прогноз.