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    «Арминия» и «Аугсбург» вряд ли много забьют

    «Арминия» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.79) и ставки на футбол, Бундеслига, 4 марта 2022 года

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    «Аугсбург» — «Арминия»
    4 марта на «Билефельдер Альм» «Арминия» примет «Аугсбург» в матче 25 тура чемпионата Германии. Начало в 22:30 мск. «Арминия» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Марта 2022 года
    Арминия
  • Билефельд
    •  Арминия 22:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Арминия»

    «Арминия» с 25 очками находится на 14 месте в таблице. Она всего в двух очках от зоны понижения и при этом проиграла в 2 из 3 туров чемпионата.

    По итогам февраля команда смогла обыграть только «Унион» (1:0). Ну а так хозяева проиграли «Хоффенхайму» (0:2) и «Байеру» (0:3), а также сыграли вничью с «Боруссией» М (1:1).

    Коэффициенты матча Арминия — Аугсбург

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    В домашних стенах «Арминия» пока что держит беспроигрышную серию, которая насчитывает 6 поединков — 4 ничьи и 2 победы.

    Все прогнозы на футбол

    В составе «Арминии» травмирован только Мануэль Приетль.

    «Аугсбург»

    «Фуггеры» располагаются на 15 позиции в турнирной таблице Бундеслиги. У них 23 очка и очередная потеря очков может опустить их в зону понижения.

    В 24 турах чемпионата «Аугсбург» одержал 5 побед. Поражений у гостей на 6 больше. Последние неудачи — 2:3 с гладбахской «Боруссией» и 1:2 с «Фрайбургом».

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    • В прошлом туре «Аугсбург» сумел добиться ничьи с дортмундской «Боруссией» (1:1). Последняя победа была 5 февраля, когда гости одолели «Унион» (2:0).

    Не сыграют Роберт Гумми, Энди Зекири, Альфред Финнбогасон, Тобиас Штробль и Фредрик Йенсен.

    Прогноз и ставки

    Котировки почти одинаковые — 2.55 на «Арминию» и 2.95 на «Аугсбург». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.25.

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    Последние 3 матча между командами в Бундеслиге заканчивались вничью, при этом тотал не превышал отметки в 2 гола.

    На тотал меньше 2.5 в этом матче можно поставить с коэффициентом 1.79.

    Обе команды находятся в непростом положении. Обе понимают, что поражение поставит их в более сложную ситуацию. Скорее всего, команды сыграют аккуратно без резких движений. Возможно, сбудется ничейный прогноз.

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    «Арминия» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на футбол. «Арминия» и «Аугсбург» вряд ли много забьют
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