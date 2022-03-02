«Алания»
«Алания» выиграла свою группу в предыдущем раунде Кубка России. Команда поочередно одержала виктории над «Легионом Динамо» (3:2) и «Уфой» (2:0).
Клуб с Владикавказа этот сезон проводит в ФНЛ. И после первой половины сезона находится на четвертой позиции в турнирной таблице, которая дает право поучаствовать ему в плей-офф за повышение.
Коэффициенты матча Алания — Арсенал Тула
Во время зимней паузы подопечные Спартака Гогниева провели девять контрольных поединков, где смогли добиться лишь одной победы, а также по четыре раза играли вничью и проигрывали.
Свой последний официальный матч «Алания» провела еще в ноябре, обыграв тогда дома 2:1 «Велес» в рамках ФНЛ, и этой викторией она прервала 3-матчевую безвыигрышную серию.
«Арсенал» Тула
«Арсенал» на предыдущем этапе имел некоторые трудности. Команда смогла выиграть у брянского «Динамо» (6:1), а «Велес» одолела только по пенальти, благодаря чему и стала первой.
«Канониры» после выхода с зимней паузы уже успели провести один матч в рамках РПЛ, сыграв на выезде с «Сочи». Смотрелись они весьма неплохо и даже устояли в первом тайме, но после перерыва пропустили два безответных мяча.
В турнирной таблице чемпионата России «пряники» располагаются на 13 строчке с 19 набранными баллами и ведут борьбу за выживание.
В позапрошлом году эти команды встречались в последний раз. И тогда в товарняка выиграли 2:0 туляки. До этого они между собой не играли шесть лет.
Прогноз и ставка на «Алания» — «Арсенал» Тула
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 2.61, победа «Арсенала» — 2.84, ничья — 3.44.
Проход: «Алании» — 1.80; «Арсенала» — 1.95.
«Алания» является самой «верховой» командой ФНЛ, а «Арсенал», несмотря на то, что является аутсайдером РПЛ, забивает больше гола за игру. Так что здесь вполне можно ожидать обмена результативными действиями.