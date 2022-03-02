2 марта в 1/8 финала Кубка России владикавказская «Алания» на своем поле сыграет против тульского «Арсенала». Начало игры намечено на 16:00 по мск. «Алания» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Алания» выиграла свою группу в предыдущем раунде Кубка России. Команда поочередно одержала виктории над «Легионом Динамо» (3:2) и «Уфой» (2:0).

Клуб с Владикавказа этот сезон проводит в ФНЛ. И после первой половины сезона находится на четвертой позиции в турнирной таблице, которая дает право поучаствовать ему в плей-офф за повышение.

Коэффициенты матча Алания — Арсенал Тула 1 2.55 X 3.30 2 2.85 Ставка

Во время зимней паузы подопечные Спартака Гогниева провели девять контрольных поединков, где смогли добиться лишь одной победы, а также по четыре раза играли вничью и проигрывали.

Календарь и таблица ФНЛ

Свой последний официальный матч «Алания» провела еще в ноябре, обыграв тогда дома 2:1 «Велес» в рамках ФНЛ, и этой викторией она прервала 3-матчевую безвыигрышную серию.

«Арсенал» Тула

«Арсенал» на предыдущем этапе имел некоторые трудности. Команда смогла выиграть у брянского «Динамо» (6:1), а «Велес» одолела только по пенальти, благодаря чему и стала первой.

«Канониры» после выхода с зимней паузы уже успели провести один матч в рамках РПЛ, сыграв на выезде с «Сочи». Смотрелись они весьма неплохо и даже устояли в первом тайме, но после перерыва пропустили два безответных мяча.

Календарь и таблица РПЛ

В турнирной таблице чемпионата России «пряники» располагаются на 13 строчке с 19 набранными баллами и ведут борьбу за выживание.

В позапрошлом году эти команды встречались в последний раз. И тогда в товарняка выиграли 2:0 туляки. До этого они между собой не играли шесть лет.

Прогноз и ставка на «Алания» — «Арсенал» Тула

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 2.61, победа «Арсенала» — 2.84, ничья — 3.44.

Проход: «Алании» — 1.80; «Арсенала» — 1.95.

«Алания» является самой «верховой» командой ФНЛ, а «Арсенал», несмотря на то, что является аутсайдером РПЛ, забивает больше гола за игру. Так что здесь вполне можно ожидать обмена результативными действиями.