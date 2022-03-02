Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 22-28 февраля «Тампа-Бэй» — «Оттава»НХЛ. «Тампа» разгромила «Оттаву», «Миннесота» пропустила пять шайб от «Калгари»
  • 01:29
    • «Мидлсбро» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
  • 00:36
    • «Лестер» вырвал выездную победу у «Бернли»
  • 00:59
    • «Ницца» победила «Версаль» и вышла в финал Кубка Франции
  • 00:56
    • «Милан» и «Интер» разошлись миром в первом полуфинале Кубка Италии
  • 00:09
    • «Ман Сити» прошел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 23:51
    • Марнер стал первой звездой месяца в НХЛ
  • 23:43
    • Российские и белорусские теннисисты будут выступать без флага и гимна на турнирах ATP и WTA
    Все новости спорта

    В этом матче будет голевая перестрелка

    «Алания» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок России, 2 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Алания Прогнозы на Арсенал Тула
    Прогноз и ставки на «Алания» — «Арсенал» Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алания»
    2 марта в 1/8 финала Кубка России владикавказская «Алания» на своем поле сыграет против тульского «Арсенала». Начало игры намечено на 16:00 по мск. «Алания» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 02 Марта 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 16:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
    •

    «Алания»

    «Алания» выиграла свою группу в предыдущем раунде Кубка России. Команда поочередно одержала виктории над «Легионом Динамо» (3:2) и «Уфой» (2:0).

    Клуб с Владикавказа этот сезон проводит в ФНЛ. И после первой половины сезона находится на четвертой позиции в турнирной таблице, которая дает право поучаствовать ему в плей-офф за повышение.

    Коэффициенты матча Алания — Арсенал Тула

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    Во время зимней паузы подопечные Спартака Гогниева провели девять контрольных поединков, где смогли добиться лишь одной победы, а также по четыре раза играли вничью и проигрывали.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Свой последний официальный матч «Алания» провела еще в ноябре, обыграв тогда дома 2:1 «Велес» в рамках ФНЛ, и этой викторией она прервала 3-матчевую безвыигрышную серию.

    «Арсенал» Тула

    «Арсенал» на предыдущем этапе имел некоторые трудности. Команда смогла выиграть у брянского «Динамо» (6:1), а «Велес» одолела только по пенальти, благодаря чему и стала первой.

    «Канониры» после выхода с зимней паузы уже успели провести один матч в рамках РПЛ, сыграв на выезде с «Сочи». Смотрелись они весьма неплохо и даже устояли в первом тайме, но после перерыва пропустили два безответных мяча.

    Календарь и таблица РПЛ

    В турнирной таблице чемпионата России «пряники» располагаются на 13 строчке с 19 набранными баллами и ведут борьбу за выживание.

    В позапрошлом году эти команды встречались в последний раз. И тогда в товарняка выиграли 2:0 туляки. До этого они между собой не играли шесть лет.

    Прогноз и ставка на «Алания» — «Арсенал» Тула

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алании» — 2.61, победа «Арсенала» — 2.84, ничья — 3.44.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Проход: «Алании» — 1.80; «Арсенала» — 1.95.

    «Алания» является самой «верховой» командой ФНЛ, а «Арсенал», несмотря на то, что является аутсайдером РПЛ, забивает больше гола за игру. Так что здесь вполне можно ожидать обмена результативными действиями.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ганновер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Гамбург — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Стандард — Беерсхот
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хартс — Абердин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Сент-Джонстон — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бохум — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алания» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. В этом матче будет голевая перестрелка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры