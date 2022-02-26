«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 22:45 мск. «Сассуоло» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» привычно оседает в районе экватора таблицы. Вылет команде не угрожает, но и за еврокубки борьба явно не светит.

В последних матчах команда показывает симпатичный уровень игры. Например, в двух последних поединках с «Ромой» и «Интером» «Сассуоло» набрал 4 очка.

Коэффициенты матча Сассуоло — Фиорентина 1 2.70 X 3.60 2 2.50 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» сотворила сенсацию. На выезде был обыгран лидер чемпионата «Интер» (0:2).

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В последнее время «Сассуоло» успешно играет против «Фиорентины». Из пяти последних очных битв выиграно две при одном поражении.

«Фиорентина»

Эта команда изначально виделась в качестве середняка лиги. Так и выходит на деле, но сейчас «Фиорентина» идет на 7 позиции.

Главная проблема команды — потеря посреди сезона лидера атак Душана Влаховича. Правда, его способен заменить Кшиштоф Пентек.

В предыдущем туре Серии А «Фиорентина» умела разжиться тремя очками. Дома команда минимально одолела «Аталанту».

Наверняка «фиалки» в этой встрече будут искать шанс в атаке. Тем паче, Пентек неплохо вписался в командный ансамбль.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 2.45, на ничью за 3.60, а на «Специю» — за 2.70.

«Сассуоло» потратил слишком много сил на победу в Милане .

«Фиорентина» имеет в своем составе сильного форварда Пентека.

Гости смотрятся сильнее, а наличие в их составе Пентека станет решающим фактором в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» с коэффициентом 2.45.