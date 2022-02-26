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    «Фиалки» возьмут три очка?

    «Сассуоло» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Серия А, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Фиорентина»
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    Николос Гонсалес
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 22:45 мск. «Сассуоло» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Февраля 2022 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 22:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» привычно оседает в районе экватора таблицы. Вылет команде не угрожает, но и за еврокубки борьба явно не светит.

    В последних матчах команда показывает симпатичный уровень игры. Например, в двух последних поединках с «Ромой» и «Интером» «Сассуоло» набрал 4 очка.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Фиорентина

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Сассуоло» сотворила сенсацию. На выезде был обыгран лидер чемпионата «Интер» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В последнее время «Сассуоло» успешно играет против «Фиорентины». Из пяти последних очных битв выиграно две при одном поражении.

    «Фиорентина»

    Эта команда изначально виделась в качестве середняка лиги. Так и выходит на деле, но сейчас «Фиорентина» идет на 7 позиции.

    Главная проблема команды — потеря посреди сезона лидера атак Душана Влаховича. Правда, его способен заменить Кшиштоф Пентек.

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    • В предыдущем туре Серии А «Фиорентина» умела разжиться тремя очками. Дома команда минимально одолела «Аталанту».

    Наверняка «фиалки» в этой встрече будут искать шанс в атаке. Тем паче, Пентек неплохо вписался в командный ансамбль.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 2.45, на ничью за 3.60, а на «Специю» — за 2.70.

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    «Сассуоло» потратил слишком много сил на победу в Милане.

    «Фиорентина» имеет в своем составе сильного форварда Пентека.

    Гости смотрятся сильнее, а наличие в их составе Пентека станет решающим фактором в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» с коэффициентом 2.45.

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    «Сассуоло» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Фиалки» возьмут три очка?
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