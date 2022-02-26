Мадридский «Реал» против «Райо Вальекано» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 20:30 мск. «Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

«Райо» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах. Более того, сейчас у команды Андони Ираолы серия из четырех поражений.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Реал Мадрид 1 5.00 X 4.05 2 1.65 Ставка

В начале месяца «Райо Вальекано» проиграл «Сельте», после чего уступил «Бетису» и вылетел из Кубка Испании.

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Далее были поражения от «Осасуны» и «Эльче». Судя по всему, началась черная полоса, что совсем неудивительно. «Райо» мощно провел первую часть сезона, вторая вряд ли будет такой же успешной.

«Райо» потерпел пять поражений в шести предыдущих матчах Ла Лиги на своем поле.

«Реал»

«Реал» тем временем единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав в 25-ти матчах 57 очков. Отрыв от «Севильи» составляет шесть очков.

На прошлой неделе «Мадрид» крайне слабо провел гостевую встречу с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Парижане забили единственный гол за минуту до финального свистка, но на самом деле они в течение всей игры были заметно лучше.

Через несколько дней «Реал» разгромил на своем поле «Алавес», забив три мяча после 60-й минуты.

«Реал» проиграл только в двух гостевых матчах текущего сезона чемпионата Испании.

Прогноз и ставка

На «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 4.95, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Реала» — за 1.69.

У «Реала» был непростой матч против «Райо» в первом круге, но сейчас соперник, похоже, не так опасен. Как и любой середняк, поняв, что вылет уже не грозит, команда Ираолы слегка расслабилась.

Ставка — победа «Реала» + тотал матча больше 2,5 за 2.53.