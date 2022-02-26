«Борнмут» на своём поле сыграет против «Сток Сити» в рамках 35-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 26 февраля, начало — 18:00 (мск). «Борнмут» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Вишни» занимают вторую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа набрав 58 очков за 30 матчей. Расположившиеся ниже «КПР» и «Хаддерсфилд» отстают от команды всего на 2 очка, но у «Борнмута» есть ещё 4 игры в запасе.

За последние 10 матчей во всех турнирах подопечные Паркера Скотта 6 раз смогли порадовать своих соперников победами и 4 раза проиграли соперникам.

Коэффициенты матча Борнмут — Сток Сити 1 1.73 X 3.85 2 4.70 Ставка

В Чемпионшипе после двух неудачных матчей с «Халлом» (0:1) и «Лутон Тауном» (3:2) «Борнмут» провел серию из 3-х побед над «Барнсли» (0:1), «Бирмингеном» (3:1) и «Блэкпулом» (1:2).

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За этот сезон команда смогла забить в ворота соперников 49 мячей, а пропустила в свои ворота — 26.

«Сток Сити»

«Гончары» располагаются на 14-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 44 очка за 32 матча. Расположившиеся выше «Престон», «Миллуол» и «Вест Бромвич» имеют в своём активе всего на 2 балла больше.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Сток Сити» 4 раза побеждал своих оппонентов, 3 раза довольствовался ничейным результатам и 3 раза терпел поражения.

В Чемпионшипе после победы над «Суонси» со счётом 3:0 «красно-белые» провели два ничейных поединка с «Ноттингемом» и «Бирмингемом», которые закончились с одинаковым счётом 2:2. А в последнем туре «Сток» встречался с «Лутон Тауном» и проиграл им со счётом 1:2.

За 32 сыгранных матча «Сток сити» поразил ворота своих соперников 41 раз, а сам пропустил 36 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Борнмута» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Сток Сити» — за 4.80.

Прогноз — «Борнмут» сейчас находится в очень хорошей форме, команда на своём поле много забивает и мало пропускает, а вот «Сток», наоборот, никак не может решить свои проблемы в обороне и много пропускает в свои ворота. Поэтому в этом поединке «Борнмут» сможет одержать уверенную победу и забрать очень важные 3 очка.

Ставка — Победа «Борнмута» с форой (-1) за 2.30.