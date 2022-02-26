«Боруссия М» на своём поле сыграет против «Вольфсбурга» в рамках 24-го утра Бундеслиги. Матч состоится 26 февраля, начало — 17:30 (мск). «Боруссия М» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия М»

«Жеребята» занимают 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии набрав 26 очков за 23 матча. От зоны вылета их отделяет всего 4 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Боруссия М» 6 раз терпела поражения от своих соперников, 1 раз довольствовалась ничейному результату и 3 раза смогла порадовать своих соперников победами.

В Бундеслиге последние три тура «гладбахцы» показывают очень нестабильные результаты. После поединка с «Арминией» где команды не смогли определить сильнейшего и разошлись со счётом 1:1 «Боруссия М» на своём поле смогла переиграть в результативном поединке «Аугсбург» (3:2).

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А в последнем туре чемпионата «черно-белые» потерпели разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» пропустив 6 безответных голов.

«Вольфсбург»

«Зелёно-белые» находятся на строчку выше в турнирной таблице Бундеслиги от нынешнего оппонента занимая 12-е место и набрав 27 очков за 23 тура чемпионата.

Подопечные Флориана Кофельдта в последних 10-ти поединках 6 раз проигрывали своим соперникам, 1 раз сыграли вничью и 3 раза смогли одержать победу.

«Вольфсбург» в последних турах чемпионата Германии легко справился дома с «Гройтер Фюртом» переиграв их со счётом 4:1, после этого на выезде так же команда одержала победу над «Айнтрахтом» (0:2), а вот в последнем матче с «Хоффенхаймом» «волки» в нелегком бою потерпели поражение — 1:2.

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии М» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают взять за 3.65, а победу «Вольфсбурга» — за 3.55.

Прогноз — Встречаются соседи по турнирной таблице и так же две команды, которые показывают действительно очень равные результаты в этом сезоне. Кто будет победителем в этой встрече предугадать крайне сложно, но то, что оба коллектива будут идти вперед и забивать, то это точно.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.80.