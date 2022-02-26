«Байер» сыграет на своем поле с «Арминией» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» находится на 3 месте в чемпионате. «Фармацевты» на 8 очков отстает от идущих вторыми дортмундцев.

И, конечно же, у леверкузенцев все отлично с атакой. В 23 матчах забито 60 мячей, 20 из которых в активе Патрика Шика.

Коэффициенты матча Байер — Арминия 1 1.37 X 5.00 2 8.00 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Байер» уступила. В матче с «Майнцем» (3:2) команда выглядела вяловато.

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С «Арминией» команда в последнее время играет удачно. Из пяти последних очных поединков «Байер» выиграл три, уступив лишь однажды.

«Арминия»

На данный момент «Арминия» занимает 14 место. Команда борется за выживание, и шансы на это у команды имеются.

«Арминия» слабовато выглядит в атаке. Всего 22 забитых мяча в 23 матчах — явный показатель проблем с реализацией.

В предыдущем туре чемпионата «Арминия» наконец-то победила. Причем виктория пришлась на встречу с «Унионом» (1:0).

Правда, в последних матчах клуб из Билефельда смотрится довольно прилично. Например, на выезде был обыгран сильный «Айнтрахт» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.39, на ничью за 5.40, а на «Арминию» — за 8.20.

«Байер» должен покуражиться над обороной гостей .

«Арминия» мало забивает, и явно не способна остановить одного из лидеров чемпионата.

Явное преимущество в классе делает шансы хозяев на убедительную победу высокими. Наши прогноз и ставка — Фора «Байера» -1.5 с коэффициентом 2.05.