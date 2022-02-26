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    Уверенная виктория «Байера»?

    «Байер» — «Арминия». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Бундеслига, 26 февраля 2022 года

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    Флориан Вирц
    «Байер» сыграет на своем поле с «Арминией» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Февраля 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Арминия Арминия
  • Билефельд
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    «Байер»

    «Байер» находится на 3 месте в чемпионате. «Фармацевты» на 8 очков отстает от идущих вторыми дортмундцев.

    И, конечно же, у леверкузенцев все отлично с атакой. В 23 матчах забито 60 мячей, 20 из которых в активе Патрика Шика.

    Коэффициенты матча Байер — Арминия

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Байер» уступила. В матче с «Майнцем» (3:2) команда выглядела вяловато.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С «Арминией» команда в последнее время играет удачно. Из пяти последних очных поединков «Байер» выиграл три, уступив лишь однажды.

    «Арминия»

    На данный момент «Арминия» занимает 14 место. Команда борется за выживание, и шансы на это у команды имеются.

    «Арминия» слабовато выглядит в атаке. Всего 22 забитых мяча в 23 матчах — явный показатель проблем с реализацией.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Арминия» наконец-то победила. Причем виктория пришлась на встречу с «Унионом» (1:0).

    Правда, в последних матчах клуб из Билефельда смотрится довольно прилично. Например, на выезде был обыгран сильный «Айнтрахт» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.39, на ничью за 5.40, а на «Арминию» — за 8.20.

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    «Байер» должен покуражиться над обороной гостей.

    «Арминия» мало забивает, и явно не способна остановить одного из лидеров чемпионата.

    Явное преимущество в классе делает шансы хозяев на убедительную победу высокими. Наши прогноз и ставка — Фора «Байера» -1.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Байер» — «Арминия»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Байера»?
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