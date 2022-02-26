«Байер»
«Байер» находится на 3 месте в чемпионате. «Фармацевты» на 8 очков отстает от идущих вторыми дортмундцев.
И, конечно же, у леверкузенцев все отлично с атакой. В 23 матчах забито 60 мячей, 20 из которых в активе Патрика Шика.
Коэффициенты матча Байер — Арминия
В предыдущем туре чемпионата «Байер» уступила. В матче с «Майнцем» (3:2) команда выглядела вяловато.
С «Арминией» команда в последнее время играет удачно. Из пяти последних очных поединков «Байер» выиграл три, уступив лишь однажды.
«Арминия»
На данный момент «Арминия» занимает 14 место. Команда борется за выживание, и шансы на это у команды имеются.
«Арминия» слабовато выглядит в атаке. Всего 22 забитых мяча в 23 матчах — явный показатель проблем с реализацией.
В предыдущем туре чемпионата «Арминия» наконец-то победила. Причем виктория пришлась на встречу с «Унионом» (1:0).
Правда, в последних матчах клуб из Билефельда смотрится довольно прилично. Например, на выезде был обыгран сильный «Айнтрахт» (0:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 1.39, на ничью за 5.40, а на «Арминию» — за 8.20.
«Байер»
«Арминия» мало забивает, и явно не способна остановить одного из лидеров чемпионата.
Явное преимущество в классе делает шансы хозяев на убедительную победу высокими. Наши прогноз и ставка — Фора «Байера» -1.5 с коэффициентом 2.05.