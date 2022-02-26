Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

Ранее на этой неделе «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на упущенную победу, это был один из лучших матчей «матрасников» за долгое время.

В предыдущем туре испанского чемпионата «Атлетико» уверенно выиграл у «Осасуны», но перед этим было поражение от «Леванте».

Кроме того в начале месяца команда Диего Симеоне уступила «Барселоне», а в победном матче с «Хетафе» пропустила три мяча.

«Атлетико» пропустил восемь мячей в пяти предыдущих матчах Ла Лиги на своем поле.

«Сельта»

«Сельта» находится на девятой строчке в таблице, набрав в 25-ти матчах 32 очка.

Беспроигрышная серия «Сельты» составляет уже пять матчей, правда, в трех случаях команда Эдуардо Коудета сыграла вничью.

В этом месяце «Сельта» одержала победу над «Райо Вальекано» и сыграла вничью с «Кадисом» и «Леванте»

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Сельта» потерпела всего лишь два поражения в десяти предыдущих матчах чемпионата Испании на своем поле.

Прогноз и ставка

На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Сельты» — 5.90.

Скорее всего, у «Атлетико» снова возникнут проблемы. Почему-то в последнее время команде Симеоне с большим трудом даются матчи против середняков.

Ставка — победа «Сельты» или ничья + тотал больше 2,5 за 6.55.