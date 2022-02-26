Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис» — «Зенит»Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ
  • 15:25
    • Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году
  • 14:21
    • «Спартак» сыграет с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 13:28
    • FIS отменила все этапы Кубка мира сезона-2021/22 на территории России
  • 13:09
    • Матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях
  • 12:55
    • Официально: Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет на «Стад де Франс»
  • 11:41
    • Финский «Йокерит» объявил о приостановке выступлений в КХЛ
  • 15:32
    • Польская «Зелена-Гура» приостановила выступление в Единой лиге ВТБ
    Все новости спорта

    Сможет ли «Атлетико» обыграть «Сельту»?

    «Атлетико» — «Сельта». Прогноз (к. 6.55) и ставки на чемпионат Испании 26 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Сельту Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Сельта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико» пропустил восемь мячей в пяти предыдущих матчах Ла Лиги на своем пол
    Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Сельты» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

    Ранее на этой неделе «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на упущенную победу, это был один из лучших матчей «матрасников» за долгое время.

    В предыдущем туре испанского чемпионата «Атлетико» уверенно выиграл у «Осасуны», но перед этим было поражение от «Леванте».

    Кроме того в начале месяца команда Диего Симеоне уступила «Барселоне», а в победном матче с «Хетафе» пропустила три мяча.

    «Атлетико» пропустил восемь мячей в пяти предыдущих матчах Ла Лиги на своем поле.

    «Сельта»

    «Сельта» находится на девятой строчке в таблице, набрав в 25-ти матчах 32 очка.

    Беспроигрышная серия «Сельты» составляет уже пять матчей, правда, в трех случаях команда Эдуардо Коудета сыграла вничью.

    В этом месяце «Сельта» одержала победу над «Райо Вальекано» и сыграла вничью с «Кадисом» и «Леванте»

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Сельта» потерпела всего лишь два поражения в десяти предыдущих матчах чемпионата Испании на своем поле.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Сельты» — 5.90.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Скорее всего, у «Атлетико» снова возникнут проблемы. Почему-то в последнее время команде Симеоне с большим трудом даются матчи против середняков.

    Ставка — победа «Сельты» или ничья + тотал больше 2,5 за 6.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Левадия — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Валвейк — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дерри Сити — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леванте — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Альмерия — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Белененсеш — Пасуш Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико» — «Сельта»: прогноз, ставка (6.55), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико» обыграть «Сельту»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры