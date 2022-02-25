«Минай» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 15:00 мск. «Минай» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

«Минай» борется за выживание. Теперь эту проблему будет решать опытный наставник Владимир Шаран.

Разумеется, основное внимание приковано к Евгению Селезневу. Опытнейший форвард намеревается побить рекорд результативности в чемпионатах Украины.

Наверняка поможет закарпатцам и Юрий Коломоец. Ну, а на последнем рубеже вся надежда на Александра Бандуру.

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Вообще, «Минай» неудачно играет против «Зари». Из трех очных битв в двух победили луганчане при одной ничьей.

«Заря»

Эта команда изначально виделась в качестве борца за медали. Так и выходит на деле, но сейчас «Заря» отстает от искомой третьей позиции на 4 очка.

Главная проблема команды — в слабоватой обороне. В 28 матчах «Заря» пропустила уже 19 мячей.

Главной потерей команды в зимнюю паузу стал уход Аллахьяра Сайядманеша. А ведь иранец забил 7 мячей в УПЛ.

На гол меньше в активе у его земляка Шахаба Зейхеди. 5 точных ударов записал на свой счет опытнейший Александр Гладкий.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 1.84, на ничью за 3.74, а на «Минай» — за 4.16.

«Минай» намерен выбраться из опасной зоны.

«Заря» традиционно успешно играет с закарпатцами .

Гости смотрятся сильнее, а наличие в их составе Гладкого и Шахаба станет решающим фактором в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» -0.75 с коэффициентом 2.03.