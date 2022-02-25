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    «Заря» не оставит шансов «Минаю»

    «Минай» — «Заря». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, УПЛ, 25 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Минай» — «Заря»
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    Жуниньо
    «Минай» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 15:00 мск. «Минай» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 25 Февраля 2022 года
    Минай
  • Минай
    •  Минай 15:00 Заря Заря
  • Луганск
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    «Минай»

    «Минай» борется за выживание. Теперь эту проблему будет решать опытный наставник Владимир Шаран.

    Разумеется, основное внимание приковано к Евгению Селезневу. Опытнейший форвард намеревается побить рекорд результативности в чемпионатах Украины.

    Наверняка поможет закарпатцам и Юрий Коломоец. Ну, а на последнем рубеже вся надежда на Александра Бандуру.

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    Вообще, «Минай» неудачно играет против «Зари». Из трех очных битв в двух победили луганчане при одной ничьей.

    «Заря»

    Эта команда изначально виделась в качестве борца за медали. Так и выходит на деле, но сейчас «Заря» отстает от искомой третьей позиции на 4 очка.

    Главная проблема команды — в слабоватой обороне. В 28 матчах «Заря» пропустила уже 19 мячей.

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    • Главной потерей команды в зимнюю паузу стал уход Аллахьяра Сайядманеша. А ведь иранец забил 7 мячей в УПЛ.

    На гол меньше в активе у его земляка Шахаба Зейхеди. 5 точных ударов записал на свой счет опытнейший Александр Гладкий.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 1.84, на ничью за 3.74, а на «Минай» — за 4.16.

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    «Минай» намерен выбраться из опасной зоны.

    «Заря» традиционно успешно играет с закарпатцами.

    Гости смотрятся сильнее, а наличие в их составе Гладкого и Шахаба станет решающим фактором в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» -0.75 с коэффициентом 2.03.

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    «Минай» — «Заря»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. «Заря» не оставит шансов «Минаю»
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