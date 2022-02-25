«Минай»
«Минай» борется за выживание. Теперь эту проблему будет решать опытный наставник Владимир Шаран.
Разумеется, основное внимание приковано к Евгению Селезневу. Опытнейший форвард намеревается побить рекорд результативности в чемпионатах Украины.
Наверняка поможет закарпатцам и Юрий Коломоец. Ну, а на последнем рубеже вся надежда на Александра Бандуру.
Вообще, «Минай» неудачно играет против «Зари». Из трех очных битв в двух победили луганчане при одной ничьей.
«Заря»
Эта команда изначально виделась в качестве борца за медали. Так и выходит на деле, но сейчас «Заря» отстает от искомой третьей позиции на 4 очка.
Главная проблема команды — в слабоватой обороне. В 28 матчах «Заря» пропустила уже 19 мячей.
Главной потерей команды в зимнюю паузу стал уход Аллахьяра Сайядманеша. А ведь иранец забил 7 мячей в УПЛ.
На гол меньше в активе у его земляка Шахаба Зейхеди. 5 точных ударов записал на свой счет опытнейший Александр Гладкий.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 1.84, на ничью за 3.74, а на «Минай» — за 4.16.
«Минай» намерен выбраться из опасной зоны.
«Заря»
Гости смотрятся сильнее, а наличие в их составе Гладкого и Шахаба станет решающим фактором в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» -0.75 с коэффициентом 2.03.