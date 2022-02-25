Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ Канте стал героем матча«Челси» и без Лукаку показал «Лиллю» разницу в классе
  • 00:52
    • «МЮ» ушел от поражения в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»
  • 00:57
    • «Бенфика» и «Аякс» сыграли вничью
  • 00:44
    • «Ливерпуль» забил 6 мячей «Лидсу»
  • 00:31
    • «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Бернли», «Кристал Пэлас» поебедил «Уотфорд»
  • 23:22
    • ATP перенесла теннисный турнир из Санкт-Петербурга в Казахстан
  • 22:49
    • СМИ: УЕФА рассматривает пять локаций для переноса финала ЛЧ из Петербурга
    Все новости спорта

    «Альмерия» продлит свою победную серию?

    «Альмерия» — «Фуэнлабрада». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, чемпионат Испании, 25 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Альмерию
    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Фуэнлабрада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Альмерия»
    В пятницу, 25 февраля, в стартовом поединке 29-го тура испанской Сегунды «Альмерия» дома сыграет против «Фуэнлабрады». Начало — в 23:00 по мск. «Альмерия» — «Фуэнлабрада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 25 Февраля 2022 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 23:00 Фуэнлабрада Фуэнлабрада
  • Фуэнлабрада
    •

    «Альмерия»

    С 55 набранными очками «Альмерия» идет на второй строке в турнирной таблицы Сегунды, уступая лидеру балл, а третье место обходит на три пункта.

    Андалузцы полностью провалили январские матчи, заработав за пять проведенных встреч всего лишь одно очко, расписав мировую с«Лас-Пальмасом» 0:0, а остальные четыре игры проиграв.

    Коэффициенты матча Альмерия — Фуэнлабрада

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 6.80
  • Ставка
    •

    После же этой неудачной серии «красно-белые» выиграли последующий три поединка, поочередно обыграв на своем поле 2:0 «Ибицу» и 2:1 «Мирандес», а также на выезде 1:0 «Малагу».

    Все прогнозы на футбол

    В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле выиграла десять встреч из 14, а также по два раза расписав мировые и потерпев поражения.

    «Фуэнлабрада»

    «Фуэнлабрада» с 26 набранными очками находится в зоне вылета, на 20 строке. От безопасной 18 позиции она отстает на четыре пункта.

    У команды всего лишь одна победа с середины октября. Данная виктория состоялась в уже в января на своем поле над «Лас-Пальмасом» со счетом 3:2.

  • Хави и Гави возвращают «Барселоне» позитив Гвардиолы
  • Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона»
  • 21/02/2022

    • После той игры коллектив сперва проиграл, а затем трижды подряд сыграл вничью. В прошлом туре состоялась домашняя мировая с последней командой чемпионата «Алькорконом» — 2:2.

    Вне родных стен «Фуэнлабрада» в этом сезоне пока добилась лишь одной виктории в 13 поединках, еще пять встреч она свела вничью и семь раз была повержена.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В четырех из пяти очных матчей этих клубов была зафиксирована ничья и один поединок выиграла «Альмерия».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.60, победа «Фуэнлабрады» — 6.05, ничья — 3.90.

    «Альмерия» после провального января пришла в себя, выиграв последние свои три игры. Прогнозируем, что хозяева продлят свою победную серию, одолев дома одного из аутсайдеров.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.66
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Детройт — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Монреаль — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Даллас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Макдональд — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Раннерс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Маккаби Т-А — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Альмерия» — «Фуэнлабрада»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. «Альмерия» продлит свою победную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры