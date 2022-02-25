«Альмерия»
С 55 набранными очками «Альмерия» идет на второй строке в турнирной таблицы Сегунды, уступая лидеру балл, а третье место обходит на три пункта.
Андалузцы полностью провалили январские матчи, заработав за пять проведенных встреч всего лишь одно очко, расписав мировую с«Лас-Пальмасом» 0:0, а остальные четыре игры проиграв.
Коэффициенты матча Альмерия — Фуэнлабрада
После же этой неудачной серии «красно-белые» выиграли последующий три поединка, поочередно обыграв на своем поле 2:0 «Ибицу» и 2:1 «Мирандес», а также на выезде 1:0 «Малагу».
В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле выиграла десять встреч из 14, а также по два раза расписав мировые и потерпев поражения.
«Фуэнлабрада»
«Фуэнлабрада» с 26 набранными очками находится в зоне вылета, на 20 строке. От безопасной 18 позиции она отстает на четыре пункта.
У команды всего лишь одна победа с середины октября. Данная виктория состоялась в уже в января на своем поле над «Лас-Пальмасом» со счетом 3:2.
После той игры коллектив сперва проиграл, а затем трижды подряд сыграл вничью. В прошлом туре состоялась домашняя мировая с последней командой чемпионата «Алькорконом» — 2:2.
Вне родных стен «Фуэнлабрада» в этом сезоне пока добилась лишь одной виктории в 13 поединках, еще пять встреч она свела вничью и семь раз была повержена.
В четырех из пяти очных матчей этих клубов была зафиксирована ничья и один поединок выиграла «Альмерия».
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.60, победа «Фуэнлабрады» — 6.05, ничья — 3.90.
«Альмерия» после провального января пришла в себя, выиграв последние свои три игры. Прогнозируем, что хозяева продлят свою победную серию, одолев дома одного из аутсайдеров.