В пятницу, 25 февраля, в стартовом поединке 29-го тура испанской Сегунды «Альмерия» дома сыграет против «Фуэнлабрады». Начало — в 23:00 по мск. «Альмерия» — «Фуэнлабрада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

С 55 набранными очками «Альмерия» идет на второй строке в турнирной таблицы Сегунды, уступая лидеру балл, а третье место обходит на три пункта.

Андалузцы полностью провалили январские матчи, заработав за пять проведенных встреч всего лишь одно очко, расписав мировую с«Лас-Пальмасом» 0:0, а остальные четыре игры проиграв.

Коэффициенты матча Альмерия — Фуэнлабрада 1 1.50 X 4.10 2 6.80 Ставка

После же этой неудачной серии «красно-белые» выиграли последующий три поединка, поочередно обыграв на своем поле 2:0 «Ибицу» и 2:1 «Мирандес», а также на выезде 1:0 «Малагу».

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В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле выиграла десять встреч из 14, а также по два раза расписав мировые и потерпев поражения.

«Фуэнлабрада»

«Фуэнлабрада» с 26 набранными очками находится в зоне вылета, на 20 строке. От безопасной 18 позиции она отстает на четыре пункта.

У команды всего лишь одна победа с середины октября. Данная виктория состоялась в уже в января на своем поле над «Лас-Пальмасом» со счетом 3:2.

После той игры коллектив сперва проиграл, а затем трижды подряд сыграл вничью. В прошлом туре состоялась домашняя мировая с последней командой чемпионата «Алькорконом» — 2:2.

Вне родных стен «Фуэнлабрада» в этом сезоне пока добилась лишь одной виктории в 13 поединках, еще пять встреч она свела вничью и семь раз была повержена.

В четырех из пяти очных матчей этих клубов была зафиксирована ничья и один поединок выиграла «Альмерия».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.60, победа «Фуэнлабрады» — 6.05, ничья — 3.90.

«Альмерия» после провального января пришла в себя, выиграв последние свои три игры. Прогнозируем, что хозяева продлят свою победную серию, одолев дома одного из аутсайдеров.