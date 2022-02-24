«Лацио»
Поражение в первом матче (2:1) для римлян не является катастрофой. Теперь лациале нужно активно атаковать.
Более того, вернется в строй лидер атак команды Чиро Иммобиле. Зато не сыграют Франческо Ачерби, Мануэль Лаццари и Педро.
Коэффициенты матча Лацио — Порту
В своем чемпионате «Лацио» в последнем туре сыграл вничью. Выезд в Удине завершился боевым паритетом (1:1).
Лациале с Иммобиле и без него — совершенно разные команды. Так что в этой встрече ставка на лидера наверняка будет максимальной.
«Порту»
Дубль Тони Мартинеса принес победу португальцам в первой встрече. Более того, «драконы» по ходу встречи проигрывали.
У «Порту» минимум кадровых потерь. Лишь защитник Вилсон Манафа пребывает в клубном лазарете, и в Риме не сыграет.
В своем чемпионате «Порту» идет на 1 месте с отрывом от «Спортинга» на 6 очков. Так что сейчас «драконы» могу сосредоточиться на еврокубках.
Основной расчет в атаке «Порту» лежит на Мехди Тареми. Иранец отличился 12 голами в чемпионате, присовокупив к ним один мяч в Лиге чемпионов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Порту» — за 3.10.
Иммобиле и компания
Португальцы будут уповать на контратаки.
С возвращением в строй Иммобиле, лациале будут усиленно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.15.