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    «Лацио» одолеет «драконов»

    «Лацио» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига Европы, 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Порту»
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    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:45 мск. «Лацио» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 20:45 Порту Порту
  • Порту
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    «Лацио»

    Поражение в первом матче (2:1) для римлян не является катастрофой. Теперь лациале нужно активно атаковать.

    Более того, вернется в строй лидер атак команды Чиро Иммобиле. Зато не сыграют Франческо Ачерби, Мануэль Лаццари и Педро.

    Коэффициенты матча Лацио — Порту

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    В своем чемпионате «Лацио» в последнем туре сыграл вничью. Выезд в Удине завершился боевым паритетом (1:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Лациале с Иммобиле и без него — совершенно разные команды. Так что в этой встрече ставка на лидера наверняка будет максимальной.

    «Порту»

    Дубль Тони Мартинеса принес победу португальцам в первой встрече. Более того, «драконы» по ходу встречи проигрывали.

    У «Порту» минимум кадровых потерь. Лишь защитник Вилсон Манафа пребывает в клубном лазарете, и в Риме не сыграет.

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    • В своем чемпионате «Порту» идет на 1 месте с отрывом от «Спортинга» на 6 очков. Так что сейчас «драконы» могу сосредоточиться на еврокубках.

    Основной расчет в атаке «Порту» лежит на Мехди Тареми. Иранец отличился 12 голами в чемпионате, присовокупив к ним один мяч в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Порту» — за 3.10.

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    Иммобиле и компания наверняка будут активно атаковать.

    Португальцы будут уповать на контратаки.

    С возвращением в строй Иммобиле, лациале будут усиленно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.15.

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    «Лацио» — «Порту»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» одолеет «драконов»
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