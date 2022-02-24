«Лацио» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:45 мск. «Лацио» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Поражение в первом матче (2:1) для римлян не является катастрофой. Теперь лациале нужно активно атаковать.

Более того, вернется в строй лидер атак команды Чиро Иммобиле. Зато не сыграют Франческо Ачерби, Мануэль Лаццари и Педро.

Коэффициенты матча Лацио — Порту 1 2.25 X 3.45 2 3.10 Ставка

В своем чемпионате «Лацио» в последнем туре сыграл вничью. Выезд в Удине завершился боевым паритетом (1:1).

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Лациале с Иммобиле и без него — совершенно разные команды. Так что в этой встрече ставка на лидера наверняка будет максимальной.

«Порту»

Дубль Тони Мартинеса принес победу португальцам в первой встрече. Более того, «драконы» по ходу встречи проигрывали.

У «Порту» минимум кадровых потерь. Лишь защитник Вилсон Манафа пребывает в клубном лазарете, и в Риме не сыграет.

В своем чемпионате «Порту» идет на 1 месте с отрывом от «Спортинга» на 6 очков. Так что сейчас «драконы» могу сосредоточиться на еврокубках.

Основной расчет в атаке «Порту» лежит на Мехди Тареми. Иранец отличился 12 голами в чемпионате, присовокупив к ним один мяч в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Порту» — за 3.10.

Иммобиле и компания наверняка будут активно атаковать .

Португальцы будут уповать на контратаки.

С возвращением в строй Иммобиле, лациале будут усиленно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.15.