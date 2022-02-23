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    «Дачники» разгромят аутсайдера

    «Фулхэм» — «Питерборо Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.61) на футбол, Чемпионшип, 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Питерборо Юнайтед»
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    Неескенс Кебано
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Питерборо Юнайтед» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:45 мск. «Фулхэм» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Февраля 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 22:45 Питерборо Юнайтед Питерборо Юнайтед
  • Англия. Чемпионшип
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» уверенно лидирует, и абсолютно по делу. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

    Лондонцы сильны атакой. Она наколотила уже 79 мячей, 31 из которых в активе у серба Александара Митровича.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Питерборо Юнайтед

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 16.00
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Фулхэм» не разжился очками. Поражение от «Хаддерсфилда» (1:2) стало сенсацией.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Питерборо Юнайтед» для команды традиционно складываются удачно. Из трех очных встреч «Фулхэм» выиграл дважды при одной ничьей.

    «Питерборо Юнайтед»

    На данный момент «Питерборо Юнайтед» находится в кризисе. Команда занимает предпоследнее 23 место и твердо стоит на вылет.

    Вот и минувший тур «Питерборо Юнайтед» не записал себе в актив. На выезде команда уступила соседу по таблице «Дерби Каунти» (1:0).

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    • Причем «Питерборо Юнайтед» не выигрывает уже на протяжении четырех матчей. Похоже, с такой тенденцией команду ничего позитивного не ждет.

    Имеются и кадровые проблемы. Травмированы Джек Тейлор, Ден Батлер и Марк Биверс.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.24, на ничью за 6.55, а на «Питерборо Юнайтед» — за 13.00.

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    «Фулхэм» наверняка постарается реабилитироваться за неудачу в последнем матче.

    «Питерборо Юнайтед» пребывает в длительном игровом кризисе.

    «Дачники» на две головы сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -2.5 с коэффициентом 2.61.

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    «Фулхэм» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. «Дачники» разгромят аутсайдера
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