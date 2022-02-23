«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Питерборо Юнайтед» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:45 мск. «Фулхэм» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» уверенно лидирует, и абсолютно по делу. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

Лондонцы сильны атакой. Она наколотила уже 79 мячей, 31 из которых в активе у серба Александара Митровича.

Коэффициенты матча Фулхэм — Питерборо Юнайтед 1 1.20 X 6.50 2 16.00 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Фулхэм» не разжился очками. Поражение от «Хаддерсфилда» (1:2) стало сенсацией.

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Питерборо Юнайтед» для команды традиционно складываются удачно. Из трех очных встреч «Фулхэм» выиграл дважды при одной ничьей.

«Питерборо Юнайтед»

На данный момент «Питерборо Юнайтед» находится в кризисе. Команда занимает предпоследнее 23 место и твердо стоит на вылет.

Вот и минувший тур «Питерборо Юнайтед» не записал себе в актив. На выезде команда уступила соседу по таблице «Дерби Каунти» (1:0).

Причем «Питерборо Юнайтед» не выигрывает уже на протяжении четырех матчей. Похоже, с такой тенденцией команду ничего позитивного не ждет.

Имеются и кадровые проблемы. Травмированы Джек Тейлор, Ден Батлер и Марк Биверс.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.24, на ничью за 6.55, а на «Питерборо Юнайтед» — за 13.00.

«Фулхэм» наверняка постарается реабилитироваться за неудачу в последнем матче .

«Питерборо Юнайтед» пребывает в длительном игровом кризисе.

«Дачники» на две головы сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -2.5 с коэффициентом 2.61.