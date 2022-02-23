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    «Шпоры» не успеют восстановить силы?

    «Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, Чемпионат Англии, 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Тоттенхэм»
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    Гарри Кейн
    «Бернли» сыграет на своем поле против «Тоттенхэм» в перенесенном 13-м туре английской Премьер-лиги. Игра состоится 23 февраля и начнется в 22:30 по мск. «Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Февраля 2022 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Бернли»

    С 17 баллами «Бернли» находится на предпоследней строке в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17 строки он отстает на пять баллов, имея при этом две игры в запасе.

    В своей последней проведенной встрече «бордовые» неожиданно на выезде разгромили крепкий «Брайтон», выиграв 3:0. Этой победой они прервали свою 11-матчевую безвыигрышную серию в рамках чемпионата.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Тоттенхэм

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.78
  • Ставка
    •

    В этот период коллектив четыре раза уступал и семь встреч свел вничью. Среди этих мировых стоит выделить дележ пунктов с «Арсеналом» 0:0 в Лондоне и «МЮ» 1:1 на своем поле.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах «Бернли» в данном первенстве провел десять игр, раз выиграв при трех фиаско и шести мировых исходах.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» старается по итогам сезона попасть хотя бы в Лигу конференций. На текущий момент «шпоры» находятся на седьмой позиции, отставая на четыре очка от еврозоны.

    «Шпоры» хорошо провели стартовые поединки 2022 года, выиграв их оба на выезде, правда, с разницей в один мяч. После этого в чемпионате лондонцы трижды подряд уступали, причем дважды в этот период «всухую».

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    • В минувшем туре первенства они смогли сенсационно обыграть на выезде «Манчестер Сити» со счетом 3:2, вырвав викторию на пятой компенсированной минуте, при этом «горожане» счет сравняли на второй добавленной минуте.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» выиграл пять встреч из 11, четыре раза он еще проигрывал и дважды расписывал мировые.

    «Тоттенхэм» выиграл у «Бернли» четырежды за последние пять очных игр при одной ничьей.

    Прогноз и ставка на «Бернли» — «Тоттенхэм»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Бернли» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.72.

    «Шпоры» слишком много отдали сил накануне в игре с «Ман Сити», и наверняка не смогут так быстро восстановиться, да и к тому же «Бернли» в последнее время сильно колюч. В общем, ставим в этой игре с Х на хозяев.

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