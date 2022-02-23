«Бернли» сыграет на своем поле против «Тоттенхэм» в перенесенном 13-м туре английской Премьер-лиги. Игра состоится 23 февраля и начнется в 22:30 по мск. «Бернли» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

С 17 баллами «Бернли» находится на предпоследней строке в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17 строки он отстает на пять баллов, имея при этом две игры в запасе.

В своей последней проведенной встрече «бордовые» неожиданно на выезде разгромили крепкий «Брайтон», выиграв 3:0. Этой победой они прервали свою 11-матчевую безвыигрышную серию в рамках чемпионата.

Коэффициенты матча Бёрнли — Тоттенхэм 1 4.50 X 3.70 2 1.78 Ставка

В этот период коллектив четыре раза уступал и семь встреч свел вничью. Среди этих мировых стоит выделить дележ пунктов с «Арсеналом» 0:0 в Лондоне и «МЮ» 1:1 на своем поле.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах «Бернли» в данном первенстве провел десять игр, раз выиграв при трех фиаско и шести мировых исходах.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» старается по итогам сезона попасть хотя бы в Лигу конференций. На текущий момент «шпоры» находятся на седьмой позиции, отставая на четыре очка от еврозоны.

«Шпоры» хорошо провели стартовые поединки 2022 года, выиграв их оба на выезде, правда, с разницей в один мяч. После этого в чемпионате лондонцы трижды подряд уступали, причем дважды в этот период «всухую».

В минувшем туре первенства они смогли сенсационно обыграть на выезде «Манчестер Сити» со счетом 3:2, вырвав викторию на пятой компенсированной минуте, при этом «горожане» счет сравняли на второй добавленной минуте.

Вне родных стен в текущем розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» выиграл пять встреч из 11, четыре раза он еще проигрывал и дважды расписывал мировые.

«Тоттенхэм» выиграл у «Бернли» четырежды за последние пять очных игр при одной ничьей.

Прогноз и ставка на «Бернли» — «Тоттенхэм»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.87.

На викторию «Бернли» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.72.

«Шпоры» слишком много отдали сил накануне в игре с «Ман Сити», и наверняка не смогут так быстро восстановиться, да и к тому же «Бернли» в последнее время сильно колюч. В общем, ставим в этой игре с Х на хозяев.