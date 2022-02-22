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    Три очка для «лесников»?

    «Престон Норт Энд» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Чемпионшип, 22 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Престон Норт Энд» — «Ноттингем Форест»
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    Бреннан Джонсон
    «Престон Норт Энд» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 февраля, начало — в 22:45 мск. «Престон Норт Энд» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Февраля 2022 года
    Престон Норт Энд
  • Англия. Чемпионшип
    •  Престон Норт Энд 22:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
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    «Престон Норт Энд»

    «Престон Норт Энд» привычно обитает в середине таблицы. Команда ни на что серьезное не претендует.

    В кадровом плане у престонцев имеются проблемы. Ряд игроков находится в лазарете. Например, Шон Магуайр и Грег Каннингем.

    Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Ноттингем Форест

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Престон Норт Энд» не разжился очками. Поражение от «Рединга» (2:3) настроения явно не прибавило.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Ноттингем Форест» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч «Престон Норт Энд» выиграл лишь однажды при двух коллизиях.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» все никак не может зацепиться за зону плей-офф. «Лесники» сейчас девятые, отставая от 6 места на три очка.

    Вот и минувший тур «Ноттингем Форест» не записал себе в актив. Дома команда не смогла одолеть «Сток Сити» (2:2).

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    • Причем до того «Ноттингем Форест» имел двухматчевую победную серию. Да и с атакой у команды относительный порядок — 43 гола.

    «Лесники» намерены во что бы то ни стало побороться за выход в плей-офф. Вот только в последних матчах им явно не хватало Льюиса Граббана.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форест» за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Престон Норт Энд» — за 2.75.

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    «Престон Норт Энд» в последнее время неудачно противостоит «лесникам».

    «Ноттингем Форест» всячески пытается зацепиться за выход в плей-офф.

    Гости смотрятся сильнее, особенно если вернется в строй ведущий форвард Граббан. Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.60.

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    «Престон Норт Энд» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «лесников»?
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