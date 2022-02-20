«Ницца» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 15:00 мск. «Ницца» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Текущее 3 место в Лиге 1 говорит о силе команды.

Главным бичом команды является не самая сильная атака. В 24 матчах забито всего 36 мячей, зато оборона более надежна (21 пропущенный мяч).

Коэффициенты матча Ницца — Анже 1 1.70 X 3.55 2 5.50 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Ницца» не смогла зацепиться за очки. Поражение от «Лиона» (2:0) вышло вполне справедливым.

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи против «Анже» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков команда проиграла лишь раз при трех викториях.

«Анже»

На данный момент «Анже» занимает 13 место в турнирной таблице. Вероятно, ждет команду борьба за выживание…

«Анже» опережает зону вылета на 8 пунктов. Да и отсутствие забивного форварда гнетет, пусть опытный хавбек Томас Мангани и старается (6 мячей).

В предыдущем туре Лиги 1 «Анже» вновь разочаровал результатом. Дома команда минимально проиграла «Страсбургу».

Между тем, это поражение стало для команды третьим к ряду. До того «Анже» был разгромлен «Марселем» (5:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 1.74, на ничью за 3.68, а на «Анже» — за 5.50.

«Ницца» традиционно успешно играет с «Анже».

«Анже» в последних матчах выглядит откровенно неубедительно .

Хозяева борются за зону Лиги чемпионов, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» во 2 тайме с коэффициентом 2.04.