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    «Ницца» дожмет «Анже»

    «Ницца» — «Анже». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Лига 1, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Анже»
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    Амин Гуири
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 15:00 мск. «Ницца» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Февраля 2022 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 15:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    «Ницца»

    «Ницца» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Текущее 3 место в Лиге 1 говорит о силе команды.

    Главным бичом команды является не самая сильная атака. В 24 матчах забито всего 36 мячей, зато оборона более надежна (21 пропущенный мяч).

    Коэффициенты матча Ницца — Анже

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Ницца» не смогла зацепиться за очки. Поражение от «Лиона» (2:0) вышло вполне справедливым.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи против «Анже» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков команда проиграла лишь раз при трех викториях.

    «Анже»

    На данный момент «Анже» занимает 13 место в турнирной таблице. Вероятно, ждет команду борьба за выживание…

    «Анже» опережает зону вылета на 8 пунктов. Да и отсутствие забивного форварда гнетет, пусть опытный хавбек Томас Мангани и старается (6 мячей).

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    • В предыдущем туре Лиги 1 «Анже» вновь разочаровал результатом. Дома команда минимально проиграла «Страсбургу».

    Между тем, это поражение стало для команды третьим к ряду. До того «Анже» был разгромлен «Марселем» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 1.74, на ничью за 3.68, а на «Анже» — за 5.50.

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    «Ницца» традиционно успешно играет с «Анже».

    «Анже» в последних матчах выглядит откровенно неубедительно.

    Хозяева борются за зону Лиги чемпионов, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» во 2 тайме с коэффициентом 2.04.

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    «Ницца» — «Анже»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ницца» дожмет «Анже»
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