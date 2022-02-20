«Ницца»
«Ницца» в нынешнем сезоне борется за самые высокие места. Текущее 3 место в Лиге 1 говорит о силе команды.
Главным бичом команды является не самая сильная атака. В 24 матчах забито всего 36 мячей, зато оборона более надежна (21 пропущенный мяч).
Коэффициенты матча Ницца — Анже
В предыдущем туре чемпионата «Ницца» не смогла зацепиться за очки. Поражение от «Лиона» (2:0) вышло вполне справедливым.
Матчи против «Анже» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков команда проиграла лишь раз при трех викториях.
«Анже»
На данный момент «Анже» занимает 13 место в турнирной таблице. Вероятно, ждет команду борьба за выживание…
«Анже» опережает зону вылета на 8 пунктов. Да и отсутствие забивного форварда гнетет, пусть опытный хавбек Томас Мангани и старается (6 мячей).
В предыдущем туре Лиги 1 «Анже» вновь разочаровал результатом. Дома команда минимально проиграла «Страсбургу».
Между тем, это поражение стало для команды третьим к ряду. До того «Анже» был разгромлен «Марселем» (5:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 1.74, на ничью за 3.68, а на «Анже» — за 5.50.
«Ницца» традиционно успешно играет с «Анже».
«Анже»
Хозяева борются за зону Лиги чемпионов, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ниццы» во 2 тайме с коэффициентом 2.04.