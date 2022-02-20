Матч 23-го тура Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «Боруссией» Менхенгладбах состоится 20 февраля. Встреча на «Зигналь-Идуна-парк» в Дортмунде начнется в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

В 11 домашних матчах текущего сезона дортмундцы одержали 9 побед и 2 раза проиграли.

Подопечные Марко Розе закончили январь выездной победой над « Хоффенхаймом» (3:2), а февраль начали домашним поражением от «Байера» (2:5).

В последнем матче Бундеслиги дортмундцы разгромили в гостях «Унион» (3:0), а потом в матче 1/16 Лиги Европы были сами дома разгромлены «Рейнджерс» — 2:4.

Все прогнозы на Бундеслигу

После 22 матчей Бундеслиги «шмели» на 2-м месте с 46 очками и 6 очками отставания от «Баварии». Разница мячей 57-36. Не сыграют Шмельцер и Мори, под вопросом Холанд, Менье, Вольф, Акаджи.

«Боруссия» М

Подопечные Ади Хюттера не проигрывают в гостях 3 матча подряд (1 победа, 2 ничьи), а в последнем туре прервали 4-матчевую проигрышную серию в родных стенах.

В конце января гладбахцы на выезде проиграли «Ганноверу» (0:3) в матче Кубка Германии и дома уступили берлинскому «Байера» (2:1).

В феврале «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Арминией» (1:1) и в последнем матче дома обыграла «Аугсбург» (3:2).

Календарь и таблица Бундеслиги

После 22 туров Бундеслиги менхенгладбахцы с 26 очками идут на 13-м месте. Разница мячей 30-40, Йонас Хофманн забил 10 голов. Не сыграет нападающий Штиндль,

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» Дортмунд в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью в основное время — 4.60, а на победу гладбахской «Боруссии» — 4.70.

В первом круге дортмундцы проиграли в Менхенгладбахе со счетом 0:1. В прошлом сезоне Бундеслиги «Шмели» дома победили 3:0, а на выезде проиграли 2:4. В Кубке Германии дортмундцы победили в Менхенгладбахе со счетом 1:0.

Дортмундцы увереннее выступают на своем поле. Прогнозируем, что «Боруссия» Дортмунд не проиграет .