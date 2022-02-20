«Боруссия» Д
В 11 домашних матчах текущего сезона дортмундцы одержали 9 побед и 2 раза проиграли.
Подопечные Марко Розе закончили январь выездной победой над « Хоффенхаймом» (3:2), а февраль начали домашним поражением от «Байера» (2:5).
В последнем матче Бундеслиги дортмундцы разгромили в гостях «Унион» (3:0), а потом в матче 1/16 Лиги Европы были сами дома разгромлены «Рейнджерс» — 2:4.
После 22 матчей Бундеслиги «шмели» на 2-м месте с 46 очками и 6 очками отставания от «Баварии». Разница мячей 57-36. Не сыграют Шмельцер и Мори, под вопросом Холанд, Менье, Вольф, Акаджи.
«Боруссия» М
Подопечные Ади Хюттера не проигрывают в гостях 3 матча подряд (1 победа, 2 ничьи), а в последнем туре прервали 4-матчевую проигрышную серию в родных стенах.
В конце января гладбахцы на выезде проиграли «Ганноверу» (0:3) в матче Кубка Германии и дома уступили берлинскому «Байера» (2:1).
В феврале «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Арминией» (1:1) и в последнем матче дома обыграла «Аугсбург» (3:2).
Календарь и таблица Бундеслиги
После 22 туров Бундеслиги менхенгладбахцы с 26 очками идут на 13-м месте. Разница мячей 30-40, Йонас Хофманн забил 10 голов. Не сыграет нападающий Штиндль,
Прогноз и ставка
На победу «Боруссии» Дортмунд в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью в основное время — 4.60, а на победу гладбахской «Боруссии» — 4.70.
В первом круге дортмундцы проиграли в Менхенгладбахе со счетом 0:1. В прошлом сезоне Бундеслиги «Шмели» дома победили 3:0, а на выезде проиграли 2:4. В Кубке Германии дортмундцы победили в Менхенгладбахе со счетом 1:0.
Дортмундцы увереннее выступают на своем поле. Прогнозируем, что
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