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    Кто победит в матче двух «Боруссий»?

    «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.07) и ставки на футбол, Бундеслига, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Боруссия» М
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    «Боруссия» Д
    Матч 23-го тура Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «Боруссией» Менхенгладбах состоится 20 февраля. Встреча на «Зигналь-Идуна-парк» в Дортмунде начнется в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Февраля 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Боруссия» Д

    В 11 домашних матчах текущего сезона дортмундцы одержали 9 побед и 2 раза проиграли.

    Подопечные Марко Розе закончили январь выездной победой над « Хоффенхаймом» (3:2), а февраль начали домашним поражением от «Байера» (2:5).

    В последнем матче Бундеслиги дортмундцы разгромили в гостях «Унион» (3:0), а потом в матче 1/16 Лиги Европы были сами дома разгромлены «Рейнджерс» — 2:4.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 22 матчей Бундеслиги «шмели» на 2-м месте с 46 очками и 6 очками отставания от «Баварии». Разница мячей 57-36. Не сыграют Шмельцер и Мори, под вопросом Холанд, Менье, Вольф, Акаджи.

    «Боруссия» М

    Подопечные Ади Хюттера не проигрывают в гостях 3 матча подряд (1 победа, 2 ничьи), а в последнем туре прервали 4-матчевую проигрышную серию в родных стенах.

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    • В конце января гладбахцы на выезде проиграли «Ганноверу» (0:3) в матче Кубка Германии и дома уступили берлинскому «Байера» (2:1).

    В феврале «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Арминией» (1:1) и в последнем матче дома обыграла «Аугсбург» (3:2).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 22 туров Бундеслиги менхенгладбахцы с 26 очками идут на 13-м месте. Разница мячей 30-40, Йонас Хофманн забил 10 голов. Не сыграет нападающий Штиндль,

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Дортмунд в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью в основное время — 4.60, а на победу гладбахской «Боруссии» — 4.70.

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    В первом круге дортмундцы проиграли в Менхенгладбахе со счетом 0:1. В прошлом сезоне Бундеслиги «Шмели» дома победили 3:0, а на выезде проиграли 2:4. В Кубке Германии дортмундцы победили в Менхенгладбахе со счетом 1:0.

    Дортмундцы увереннее выступают на своем поле. Прогнозируем, что «Боруссия» Дортмунд не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.46 и ТМ 3,5 за 1.78.

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    «Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. Кто победит в матче двух «Боруссий»?
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