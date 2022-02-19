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    «Осасуна» не проиграет в этом матче

    «Осасуна» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Испании, 19 февраля 2022 года

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    Мануэль Санчес
    «Осасуна» на своём поле сыграет против мадридского «Атлетико» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 19 февраля, начало — 18:15 (мск). «Осасуна» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Февраля 2022 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 18:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Осасуна»

    Подопечные Хагобы Аррасате занимают 9-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 32 очка в этом сезоне. От еврокубковой зоны команду отделяет всего 6 очков.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Осасуна» 4 раза порадовала своих болельщиков победами, 1 раз сыграла вничью и 5 раз потерпела поражения от своих соперников.

    Коэффициенты матча Осасуна — Атлетико

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.10
  • Ставка
    •

    Памплонская команда в последних трёх турах испанского первенства своих болельщиков только радовала: началась успешная серия на поле «Гранады» (0:2), после этого была ничья с крайне грозной и амбициозной нынче «Севильей» (0:0), а неделю назад «Осасуна» неожиданно легко разгромила в гостях «Райо Вальекано» (0:3).

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    В этом матче команде не смогут помочь Хесус Аресо и Кике Барха.

    «Атлетико»

    «Матрасники» занимают 5-е место в турнирной таблице Примеры набрав 39 очков за 24 матча. Расположившаяся выше «Барселона» имеет такое же количество баллов, но у каталонцев ещё одна игра в запасе.

    За последние 10 поединков во всех турнирах мадридцы 5 раз проиграли своим оппонентам, 4 раза смогли добыть победы и 1 раз довольствовались ничейному результату.

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  • 08/02/2022

    • В чемпионате Испании «Атлетико» последнее время показывает очень нестабильные результаты. Несколько туров назад на своем поле «матрасники» обыграли «Валенсию» со счётом 3:2, после этого уступили играющей в меньшинстве «Барселоне» (4:2). В матче с «Хетафе» мадридцы снова смогли реабилитироваться и обыграли соперника со счётом 4:3.

    А самый неожиданный результат «Атлетико» показал в прошлом туре, уступив «Леванте» (0:1), который замыкает турнирную таблицу Примеры.

    На поле не смогут выйти Даниэль Васс, Антуан Гризманн, Янник Феррейра Карраско, Фелипе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Осасуны» в этом матче можно поставить за 3.84, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Атлетико» — за 2.10.

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    Прогноз — В данный момент «Атлетико» находится не в лучшей форме, так же у команды насыщенный график и им нужно думать о ЛЧ в первую очередь, ещё и ключевые игроки не смогут выйти на поле. «Осасуна» наоборот набрала хорошие обороты и эта команда особо опасна в родных стенах, поэтому подопечные Аррасате если не выиграют, то точно сыграют вничью.

    Ставка — «Осасуна» не проиграет и тотал матча меньше 2.5 за 2.55.

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    «Осасуна» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. «Осасуна» не проиграет в этом матче
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