«Осасуна» на своём поле сыграет против мадридского «Атлетико» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 19 февраля, начало — 18:15 (мск). «Осасуна» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Подопечные Хагобы Аррасате занимают 9-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 32 очка в этом сезоне. От еврокубковой зоны команду отделяет всего 6 очков.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Осасуна» 4 раза порадовала своих болельщиков победами, 1 раз сыграла вничью и 5 раз потерпела поражения от своих соперников.

Коэффициенты матча Осасуна — Атлетико 1 3.75 X 3.25 2 2.10 Ставка

Памплонская команда в последних трёх турах испанского первенства своих болельщиков только радовала: началась успешная серия на поле «Гранады» (0:2), после этого была ничья с крайне грозной и амбициозной нынче «Севильей» (0:0), а неделю назад «Осасуна» неожиданно легко разгромила в гостях «Райо Вальекано» (0:3).

Все прогнозы на футбол

В этом матче команде не смогут помочь Хесус Аресо и Кике Барха.

«Атлетико»

«Матрасники» занимают 5-е место в турнирной таблице Примеры набрав 39 очков за 24 матча. Расположившаяся выше «Барселона» имеет такое же количество баллов, но у каталонцев ещё одна игра в запасе.

За последние 10 поединков во всех турнирах мадридцы 5 раз проиграли своим оппонентам, 4 раза смогли добыть победы и 1 раз довольствовались ничейному результату.

В чемпионате Испании «Атлетико» последнее время показывает очень нестабильные результаты. Несколько туров назад на своем поле «матрасники» обыграли «Валенсию» со счётом 3:2, после этого уступили играющей в меньшинстве «Барселоне» (4:2). В матче с «Хетафе» мадридцы снова смогли реабилитироваться и обыграли соперника со счётом 4:3.

А самый неожиданный результат «Атлетико» показал в прошлом туре, уступив «Леванте» (0:1), который замыкает турнирную таблицу Примеры.

На поле не смогут выйти Даниэль Васс, Антуан Гризманн, Янник Феррейра Карраско, Фелипе.

Прогноз и ставка

На победу «Осасуны» в этом матче можно поставить за 3.84, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Атлетико» — за 2.10.

Прогноз — В данный момент «Атлетико» находится не в лучшей форме, так же у команды насыщенный график и им нужно думать о ЛЧ в первую очередь, ещё и ключевые игроки не смогут выйти на поле. «Осасуна» наоборот набрала хорошие обороты и эта команда особо опасна в родных стенах, поэтому подопечные Аррасате если не выиграют, то точно сыграют вничью.

Ставка — «Осасуна» не проиграет и тотал матча меньше 2.5 за 2.55.