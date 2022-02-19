«Жирона»
С 42 зачетными пунктами «Жирона» расположилась в зоне плей-офф, на шестой строке. От второй строки она отстает на десять очков, а седьмая позиция находится на расстоянии трех баллов.
У каталонцев всего лишь одно фиаско за последние девять встреч чемпионата. Данная неудача случилась с ними в конце января, когда они уступили на выезде «Аморебьете» 0:1.
Коэффициенты матча Жирона — Эйбар
Также в этот период «жирондинцы» расписали три мировых результата и добились пяти побед. В своей последней сыгранной встрече они поделили очки на выезде с «Вальядолидом», сыграв вничью 2:2.
В родных стенах «Жирона» в текущем розыгрыше Сегунды победила в восьми встречах из 14, еще три поединка она закончила мировыми исходами и столько же раз уступала.
«Эйбар»
«Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он с 53 очками лидирует в турнирной таблице, опережая третью позицию на четыре балла.
«Оружейники» за последние 14 встреч в рамках Сегунды проиграли только раз, уступив еще в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.
Также в этот период они пять поединков свели вничью и смогли добиться восьми победных результатов. В минувшем туре первенства они на своем поле не справились с «Фуэнлабрадой», расписав мировую 0:0.
Вне родных стен «Эйбар» в этом чемпионате уступил только трижды за 14 игр. В остальных 11 поединках он шесть раз побеждал и пять игр свел вничью.
Стоит отметить, что «Эйбар» выиграл у «Жироны» в последних пяти очных поединках. В первом круге «оружейники» победили дома 4:2.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.22.
На викторию «Эйбара» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.32.
Обе команды играют в последнее время весьма результативно, да и в очных противостояниях, как правило, обмениваются забитыми мячами. В общем, от данной игры ждем голы в обе стороны.