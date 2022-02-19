19 февраля в 28-м туре второго испанского дивизиона «Жирона» на своей арене «Монтивилли» сыграет против «Эйбара». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Жирона» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

С 42 зачетными пунктами «Жирона» расположилась в зоне плей-офф, на шестой строке. От второй строки она отстает на десять очков, а седьмая позиция находится на расстоянии трех баллов.

У каталонцев всего лишь одно фиаско за последние девять встреч чемпионата. Данная неудача случилась с ними в конце января, когда они уступили на выезде «Аморебьете» 0:1.

Коэффициенты матча Жирона — Эйбар 1 2.20 X 3.10 2 3.60 Ставка

Также в этот период «жирондинцы» расписали три мировых результата и добились пяти побед. В своей последней сыгранной встрече они поделили очки на выезде с «Вальядолидом», сыграв вничью 2:2.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Жирона» в текущем розыгрыше Сегунды победила в восьми встречах из 14, еще три поединка она закончила мировыми исходами и столько же раз уступала.

«Эйбар»

«Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он с 53 очками лидирует в турнирной таблице, опережая третью позицию на четыре балла.

«Оружейники» за последние 14 встреч в рамках Сегунды проиграли только раз, уступив еще в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.

Также в этот период они пять поединков свели вничью и смогли добиться восьми победных результатов. В минувшем туре первенства они на своем поле не справились с «Фуэнлабрадой», расписав мировую 0:0.

Вне родных стен «Эйбар» в этом чемпионате уступил только трижды за 14 игр. В остальных 11 поединках он шесть раз побеждал и пять игр свел вничью.

Стоит отметить, что «Эйбар» выиграл у «Жироны» в последних пяти очных поединках. В первом круге «оружейники» победили дома 4:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.22.

На викторию «Эйбара» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.32.

Обе команды играют в последнее время весьма результативно, да и в очных противостояниях, как правило, обмениваются забитыми мячами. В общем, от данной игры ждем голы в обе стороны.