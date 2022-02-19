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    «Жирона» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Испании, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Эйбар»
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    «Жирона»
    19 февраля в 28-м туре второго испанского дивизиона «Жирона» на своей арене «Монтивилли» сыграет против «Эйбара». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Жирона» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Февраля 2022 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 20:15 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Жирона»

    С 42 зачетными пунктами «Жирона» расположилась в зоне плей-офф, на шестой строке. От второй строки она отстает на десять очков, а седьмая позиция находится на расстоянии трех баллов.

    У каталонцев всего лишь одно фиаско за последние девять встреч чемпионата. Данная неудача случилась с ними в конце января, когда они уступили на выезде «Аморебьете» 0:1.

    Коэффициенты матча Жирона — Эйбар

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.60
  • Ставка
    •

    Также в этот период «жирондинцы» расписали три мировых результата и добились пяти побед. В своей последней сыгранной встрече они поделили очки на выезде с «Вальядолидом», сыграв вничью 2:2.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Жирона» в текущем розыгрыше Сегунды победила в восьми встречах из 14, еще три поединка она закончила мировыми исходами и столько же раз уступала.

    «Эйбар»

    «Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он с 53 очками лидирует в турнирной таблице, опережая третью позицию на четыре балла.

    «Оружейники» за последние 14 встреч в рамках Сегунды проиграли только раз, уступив еще в начале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.

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    • Также в этот период они пять поединков свели вничью и смогли добиться восьми победных результатов. В минувшем туре первенства они на своем поле не справились с «Фуэнлабрадой», расписав мировую 0:0.

    Вне родных стен «Эйбар» в этом чемпионате уступил только трижды за 14 игр. В остальных 11 поединках он шесть раз побеждал и пять игр свел вничью.

    Стоит отметить, что «Эйбар» выиграл у «Жироны» в последних пяти очных поединках. В первом круге «оружейники» победили дома 4:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Эйбара» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.32.

    Обе команды играют в последнее время весьма результативно, да и в очных противостояниях, как правило, обмениваются забитыми мячами. В общем, от данной игры ждем голы в обе стороны.

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    «Жирона» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Ждем голевой перестрелки
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