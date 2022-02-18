«Гент» на своём поле сыграет против «Серена» в рамках 28-го тура чемпионата Бельгии. Матч состоится 18 февраля, начало — 22:45 (мск). «Гент» — «Серен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

Команда Хейна Ванхазенбрука занимает 5-е место в турнирной таблице Высшей лиги Бельгии набрав 43 очка за 27 туров. Расположившиеся ниже «Шарлеруа» имеет такое же количество баллов — 43, а «Мехелен» — 42.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Гент» 3 раза смог переиграть своих соперников, 3 раза потерпел поражения и 4 раза довольствовался ничейными результатами.

В чемпионате Бельгии «буйволы» в последних двух турах добыли две очень важные победы, сначала был матч с «Брюгге» (1:2), а после с «Эйпеном» (0:1). А перед этим «Гент» провел не лучшую серию, где не мог обыграть своих соперников 5 матчей подряд.

В полуфинале кубка Бельгии «Гент» встречался с «Брюгге» на домашней арене где не смог реализовать пенальти и минимально проиграл сопернику — 0:1.

«Серен»

Команда Гарсии является одним из главных аутсайдеров чемпионата Бельгии. Находясь в зоне вылета на 17-м месте футболисты смогли заработать 23 очка за 27 матчей в этом сезоне.

За последние 10 игр в Высшей лиге Бельгии «Серен» лишь 1 раз смог порадовать своих болельщиков победой и 1 раз смог добиться ничейного результата, а в остальных матчах терпел одни лишь поражения от своих оппонентов.

Несколько туров назад в чемпионате Бельгии «Серен» смог одержать свою долгожданную победу над «Беерсхотом» со счётом 2:1, после этого команда не смогла определить сильнейшего с «Эйпеном» (0:0). Ну а в последних двух турах «Серен» вернулся к своим обычным результатам и два раза проиграл «Шарлеруа» (2:0) и «Антверпену» (0:1).

Из борьбы за кубок Бельгии команда Гарсии вылетела в 1/8 по пенальти во встрече с «Андерлехтом» (3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Гента» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают взять за 5.35, а победу «Серена» — за 9.50.

Прогноз — Хозяева в великолепной форме в последнее время. Опыт, класс и индивидуальное мастерство также на стороне «Гента». Тем более победа приблизит команду к топ 4 и они должны аутсайдера первенства задавить прессингом, интенсивностью и мощью в атаке. Поэтому уверенная победа «буйволов» в этом матче обеспечена.

Ставка — Победа «Гента» с форой (-1.5) за 1.90.