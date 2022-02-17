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    «Наполи» обыграет «Барсу» на «Камп Ноу»?

    «Барселона» — «Наполи». Прогноз, ставки (к. 2.79) на футбол, Лига Европы, 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Наполи»
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    Адама Траоре
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Наполи» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Барселона» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 20:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Барселона»

    «Барселона» начинала евросезон в Лиге чемпионов, но по итогам группового этапа оказалась в Лиге Европы.

    И это еще не самый худший вариант с учетом тех проблем, которые свалились на «Барселону» минувшей осенью. Каталонцы дважды с треском проиграли «Баварии», так и не смогли победить «Бенфику», набрав максимальное количество очков только в матчах с киевским «Динамо».

    Коэффициенты матча Барселона — Наполи

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.95
  • Ставка
    •

    С тех пор, конечно, многое изменилось. В первую очередь, благодаря назначению Хави на пост главного тренера. С его приходом команда стала играть заметно лучше.

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    Кроме того, «Барсе» наконец-то удалось преодолеть кадровые проблемы, в том числе благодаря трансферам Феррана Торреса, Пьера-Эмерика Обамеянга и Адама Траоре.

    В десяти предыдущих матчах «Барселона» потерпела лишь два поражения (в обоих случаях за пределами основного времени).

    «Наполи»

    «Наполи» вырвал путевку в плей-офф Лиги Европы в последнем туре группового этапа, выиграв на своем поле у «Лестера» (3:2).

    Интересно, что осенью «Наполи» дважды проиграл московскому «Спартаку». По всей видимости, у одного из лидеров Серии А далеко не всегда получалось должным образом настроиться на Лигу Европы. Но сейчас, перед встречей с «Барсой», проблем с этим точно не будет.

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  • 14/02/2022

    • У «Наполи» в какой-то момент тоже были серьезные кадровые проблемы, но сейчас ситуация не вызывает опасений. Лучано Спаллетти может рассчитывать на всех основных исполнителей.

    В минувшую субботу «Наполи» сыграл вничью с миланским «Интером», а перед этим были победы над «Болоньей», «Салернитаной» и «Венецией».

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Наполи» за 4.15.

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    «Барса» действительно серьезно прибавила, и все-таки сейчас не самый удачный момент, чтобы ставить на ее победу.

    Главная причина сомнений заключается в том, что «Барселона» по-прежнему очень уязвима в обороне. И «Наполи» очень даже по силам наказать каталонцев за ошибки в защите.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Наполи» больше 1,5 за 2.79.

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    «Барселона» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» обыграет «Барсу» на «Камп Ноу»?
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