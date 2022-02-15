«Миллуол»
«Миллуол» занимает 15-е место в таблице Чемпионшипа после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.
В минувшую субботу «Миллуол» одержал домашнюю победу над «Кардифф Сити» (2:1), забив два мяча в конце игры.
И тут интересно, что лондонский клуб редко проигрывает дома. В десяти предыдущих матчах на своем поле у «Миллуола» только два поражения.
«Миллуол» не смог забить в четырех из шести предыдущих матчей.
«Куинз Парк Рейнджерс»
«Куинз Парк Рейнджерс» тем временем находится в таблице на четвертом месте, набрав в 30-ти матчах 52 очках.
На днях «КПР» сенсационно проиграл на выезде «Барнсли» (0:1), главному аутсайдеру. По всей видимости, не настроились как следует.
Но зато перед этим у лондонского клуба была серия из семи матчей без поражений (пять побед и две ничьи).
Также стоит отметить, что «КПР» одержал пять побед и потерпел только одно поражение в семи предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Миллуол» в этом матче можно поставить за 2.51, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.08.
«Миллуол» ни разу не обыгрывал «КПР» в пяти предыдущих матчах. И сейчас гости, скорее всего, будут максимально сконцентрированы после необязательной потери очков.
Ставка — победа «КПР» с форой (0) за 2.17.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «КПР» больше 1,5 за 3.12.