«Миллуол» сыграет на своем поле против «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 30-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 15 февраля в Лондоне, начало — в 22:45 мск. «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуол»

«Миллуол» занимает 15-е место в таблице Чемпионшипа после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

В минувшую субботу «Миллуол» одержал домашнюю победу над «Кардифф Сити» (2:1), забив два мяча в конце игры.

И тут интересно, что лондонский клуб редко проигрывает дома. В десяти предыдущих матчах на своем поле у «Миллуола» только два поражения.

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«Миллуол» не смог забить в четырех из шести предыдущих матчей.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» тем временем находится в таблице на четвертом месте, набрав в 30-ти матчах 52 очках.

На днях «КПР» сенсационно проиграл на выезде «Барнсли» (0:1), главному аутсайдеру. По всей видимости, не настроились как следует.

Но зато перед этим у лондонского клуба была серия из семи матчей без поражений (пять побед и две ничьи).

Также стоит отметить, что «КПР» одержал пять побед и потерпел только одно поражение в семи предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Миллуол» в этом матче можно поставить за 2.51, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.08.

«Миллуол» ни разу не обыгрывал «КПР» в пяти предыдущих матчах. И сейчас гости, скорее всего, будут максимально сконцентрированы после необязательной потери очков.

Ставка — победа «КПР» с форой (0) за 2.17.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «КПР» больше 1,5 за 3.12.