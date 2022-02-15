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    Сможет ли «КПР» выиграть на поле «Миллуола»?

    «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставки (к. 3.12) на футбол, Чемпионшип, 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс»
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    «КПР» одержал пять побед и потерпел только одно поражение в семи предыдущих матчах на выезде
    «Миллуол» сыграет на своем поле против «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 30-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 15 февраля в Лондоне, начало — в 22:45 мск. «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Февраля 2022 года
    Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
    •  Миллуолл 22:45 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Миллуол»

    «Миллуол» занимает 15-е место в таблице Чемпионшипа после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 40 очков.

    В минувшую субботу «Миллуол» одержал домашнюю победу над «Кардифф Сити» (2:1), забив два мяча в конце игры.

    И тут интересно, что лондонский клуб редко проигрывает дома. В десяти предыдущих матчах на своем поле у «Миллуола» только два поражения.

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    «Миллуол» не смог забить в четырех из шести предыдущих матчей.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» тем временем находится в таблице на четвертом месте, набрав в 30-ти матчах 52 очках.

    На днях «КПР» сенсационно проиграл на выезде «Барнсли» (0:1), главному аутсайдеру. По всей видимости, не настроились как следует.

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    • Но зато перед этим у лондонского клуба была серия из семи матчей без поражений (пять побед и две ничьи).

    Также стоит отметить, что «КПР» одержал пять побед и потерпел только одно поражение в семи предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Миллуол» в этом матче можно поставить за 2.51, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.08.

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    «Миллуол» ни разу не обыгрывал «КПР» в пяти предыдущих матчах. И сейчас гости, скорее всего, будут максимально сконцентрированы после необязательной потери очков.

    Ставка — победа «КПР» с форой (0) за 2.17.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «КПР» больше 1,5 за 3.12.

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    «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «КПР» выиграть на поле «Миллуола»?
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