«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в нынешнем сезоне позорно борется за выживание. Команда на данный момент занимает 17 место, опережая зону вылета на один пункт.

Впрочем, «сороки» сейчас понеслись. Две победы к ряду подняли команду из опасной зоны, чего не случалось с начала сезона.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Астон Вилла 1 2.70 X 3.45 2 2.60 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Ньюкасл» добыл важнейшую викторию. Дома был уверенно обыгран столь же унылый «Эвертон» (3:1).

Все прогнозы на АПЛ

Поединки против «Астон Виллы» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Ньюкасл» уступил трижды при двух ничьих.

«Астон Вилла»

На данный момент «Астон Вилла» находится в середняков лиги. Команда Стивена Джеррарда ни на что существенное не претендует.

Между тем, минувший тур «Астон Вилла» провела весело. Домашняя перестрелка с «Лидсом» завершилась боевым паритетом (3:3).

Причем до того «Астон Вилла» на выезде обыграла «Эвертон» (0:1). А еще до того «вилланы» расписали мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

В составе команды стоит отметить Фелипе Коутиньо. Новичок «вилланов» в трех матчах чемпионата забил два мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.60, на ничью за 3.50, а на «Ньюкасл» — за 2.75.

«Ньюкасл» на всех парах несется подальше от опасной зоны.

«Астон Вилла» не блещет стабильностью результатов .

«Сороки» в последних матчах заметно улучшили свою игру и результаты. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 2.75.