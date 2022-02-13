«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в нынешнем сезоне позорно борется за выживание. Команда на данный момент занимает 17 место, опережая зону вылета на один пункт.
Впрочем, «сороки» сейчас понеслись. Две победы к ряду подняли команду из опасной зоны, чего не случалось с начала сезона.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Астон Вилла
В предыдущем туре чемпионата «Ньюкасл» добыл важнейшую викторию. Дома был уверенно обыгран столь же унылый «Эвертон» (3:1).
Поединки против «Астон Виллы» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Ньюкасл» уступил трижды при двух ничьих.
«Астон Вилла»
На данный момент «Астон Вилла» находится в середняков лиги. Команда Стивена Джеррарда ни на что существенное не претендует.
Между тем, минувший тур «Астон Вилла» провела весело. Домашняя перестрелка с «Лидсом» завершилась боевым паритетом (3:3).
Причем до того «Астон Вилла» на выезде обыграла «Эвертон» (0:1). А еще до того «вилланы» расписали мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
В составе команды стоит отметить Фелипе Коутиньо. Новичок «вилланов» в трех матчах чемпионата забил два мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.60, на ничью за 3.50, а на «Ньюкасл» — за 2.75.
«Ньюкасл» на всех парах несется подальше от опасной зоны.
«Астон Вилла»
«Сороки» в последних матчах заметно улучшили свою игру и результаты. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 2.75.