«Алавес»
«Алавес» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.
Команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла три предыдущих матча, уступив «Бетису», «Барселоне» и «Эльче».
Коэффициенты матча Алавес — Валенсия
«Алавес» в десяти предыдущих матчах на своем поле лишь дважды пропускал больше одного мяча.
«Валенсия»
«Валенсия» находится в таблице на 11-й строчке, набрав в 23-х матчах 30 очков.
Ранее на этой недеде у «Валенсии» был непростой матч с «Атлетиком» в полуфинале Кубка Испании. Встреча в Бильбао завершилась вничью 1:1. Теперь у «летучих мышей» есть неплохие шансы на выход в финал, и, скорее всего, именно на этом они будут сконцентрированы в ближайшее время.
В рамках Ла Лиги безвыигрышная серия «Валенсии» составляет уже пять матчей (три поражения и две ничьи).
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«Валенсия»
Прогноз и ставка
На «Алавес» в этом матче можно поставить за 2.92, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Валенсии» — за 2.58.
«Алавес», несмотря на свое турнирное положение, неплохо играет дома. Здесь проигрывал даже мадридский «Атлетико».
«Валенсия» же нередко разочаровывает своей игрой в гостевых матчах.
Ставка — победа «Алавеса» с форой (0) за 2.09.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Алавеса» больше 1,0 за 1.87.