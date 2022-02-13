«Валенсия» сыграет на выезде против «Алавеса» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 16:00 мск. «Алавес» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

Команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла три предыдущих матча, уступив «Бетису», «Барселоне» и «Эльче».

Коэффициенты матча Алавес — Валенсия 1 2.90 X 3.10 2 2.60 Ставка

Безвыигрышная серия «Алавеса» составляет уже 11 матчей (семь поражений и четыре ничьи).

«Алавес» в десяти предыдущих матчах на своем поле лишь дважды пропускал больше одного мяча.

«Валенсия»

«Валенсия» находится в таблице на 11-й строчке, набрав в 23-х матчах 30 очков.

Ранее на этой недеде у «Валенсии» был непростой матч с «Атлетиком» в полуфинале Кубка Испании. Встреча в Бильбао завершилась вничью 1:1. Теперь у «летучих мышей» есть неплохие шансы на выход в финал, и, скорее всего, именно на этом они будут сконцентрированы в ближайшее время.

В рамках Ла Лиги безвыигрышная серия «Валенсии» составляет уже пять матчей (три поражения и две ничьи).

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«Валенсия» одержала лишь три победы в 11-ти гостевых матчах чемпионата Испании.

Прогноз и ставка

На «Алавес» в этом матче можно поставить за 2.92, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Валенсии» — за 2.58.

«Алавес», несмотря на свое турнирное положение, неплохо играет дома. Здесь проигрывал даже мадридский «Атлетико».

«Валенсия» же нередко разочаровывает своей игрой в гостевых матчах.

Ставка — победа «Алавеса» с форой (0) за 2.09.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Алавеса» больше 1,0 за 1.87.