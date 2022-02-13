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    «Валенсия» проиграет на поле «Алавеса»?

    «Алавес» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.09) и ставки на чемпионат Испании 13 февраля 2022 года

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    «Валенсия» одержала лишь три победы в 11-ти гостевых матчах чемпионата Испании
    «Валенсия» сыграет на выезде против «Алавеса» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 16:00 мск. «Алавес» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Февраля 2022 года
    Алавес
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    «Алавес»

    «Алавес» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков.

    Команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла три предыдущих матча, уступив «Бетису», «Барселоне» и «Эльче».

    Коэффициенты матча Алавес — Валенсия

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
    •

    Безвыигрышная серия «Алавеса» составляет уже 11 матчей (семь поражений и четыре ничьи).

    «Алавес» в десяти предыдущих матчах на своем поле лишь дважды пропускал больше одного мяча.

    «Валенсия»

    «Валенсия» находится в таблице на 11-й строчке, набрав в 23-х матчах 30 очков.

    Ранее на этой недеде у «Валенсии» был непростой матч с «Атлетиком» в полуфинале Кубка Испании. Встреча в Бильбао завершилась вничью 1:1. Теперь у «летучих мышей» есть неплохие шансы на выход в финал, и, скорее всего, именно на этом они будут сконцентрированы в ближайшее время.

    В рамках Ла Лиги безвыигрышная серия «Валенсии» составляет уже пять матчей (три поражения и две ничьи).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Валенсия» одержала лишь три победы в 11-ти гостевых матчах чемпионата Испании.

    Прогноз и ставка

    На «Алавес» в этом матче можно поставить за 2.92, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Валенсии» — за 2.58.

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    «Алавес», несмотря на свое турнирное положение, неплохо играет дома. Здесь проигрывал даже мадридский «Атлетико».

    «Валенсия» же нередко разочаровывает своей игрой в гостевых матчах.

    Ставка — победа «Алавеса» с форой (0) за 2.09.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Алавеса» больше 1,0 за 1.87.

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    «Алавес» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. «Валенсия» проиграет на поле «Алавеса»?
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