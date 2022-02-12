Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновБольшунов — Клебо, раунд 3. Анонс событий на Олимпиаде-2022 11 февраля Наталья НепряеваВалиева и пустота. Сборная России 10 февраля на Олимпиаде-2022 Лукас ОкампосСевилья. Взгляд изнутри на передовой клуб Ла Лиги, который стал претендентом на титул
  • 00:41
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
  • 01:07
    • Автогол вывел «Ювентус» в полуфинал Кубка Италии
  • 00:48
    • «Арсенал» в меньшинстве одолел «Вулверхэмптон»
  • 17:41
    • Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая
  • 22:03
    • «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии
  • 18:32
    • СМИ: Энрике — в шорт-листе «МЮ» на пост главного тренера
  • 17:37
    • Рублёв обыграл корейца Квон Сон У и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
    Все новости спорта

    «Быки» проведут очередной удачный домашний матч

    «Торино» — «Венеция». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Италии, 12 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Венеция Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Венеция»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Санабрия
    В 25-м туре итальянской Серии А «Торино» на своем поле примет «Венецию». Встреча состоится 12 февраля, начало — в 22:45 по мск. «Торино» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 12 Февраля 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 22:45 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
    •

    «Торино»

    С 32 зачетными пунктами «Торино» разместился на десятой позиции в турнирной таблице. От шестой еврокубковой строки команда отстает на семь баллов, имея игру в запасе.

    «Быки» за последние девять встреч первенства потерпели лишь два фиаско. Одно из них было еще в декабре в Милане от «Интера» 0:1, а вторая неудача случилась в прошлом туре, когда они уступили в гостях «Удинезе» 0:2.

    Коэффициенты матча Торино — Венеция

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 7.10
  • Ставка
    •

    Еще в этот период «бордовые» четыре раза победили и трижды расписали мировые. Перед неудачей же в Удине они имел 3-матчевую беспроигрышную серией, где дважды победили и раз сыграли вничью.

    Календарь и таблица Серии А

    В текущем чемпионате у «Торино» третья домашняя статистика. За 12 игр команда добилась семи викторий, расписала три мировые и дважды проиграла.

    «Венеция»

    «Венеция» на текущий момент находится в зоне вылета, на 18-й строке. От безопасной 17-й позиции она отстает на два балла, но имеет одну игру в запасе.

    «Трехцветные» в чемпионате вот уже десять встреч обходятся без побед. В этот неудачный для себя период они семь раз терпели поражения и трижды расходились миром.

  • Севилья. Взгляд изнутри на передовой клуб Ла Лиги, который стал претендентом на титул
  • Грамотная трансферная политика, креатив и полная самоотдача — три столпа успеха севильского клуба
  • Вчера

    • К данной встрече команда подходит после двух фиаско. Сперва в этот период она на выезде достойно сыграла с «Интером», уступив 1:2, а в минувшем туре потерпела домашнюю неудачу в игре с «Наполи» — 0:2.

    Только два раза «Венеция» смогла победить вне родных стен в данном розыгрыше Серии А, еще трижды она расписывала мировые и шесть раз была повержена.

    В первом круге эти команды сыграли 1:1 на поле «Венеции». Перед этим же данные клубы не встречались на протяжении 16 лет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торино» предлагают — 1.52.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Венеции» дают — 6.85, ничья оценена — в 4.48.

    «Торино» сильно выступает в родных стенах, а в то же время «Венеция» в последнем отрезке находится в плачевном состоянии, да и в гостях не особо удачна. И исходя из перечисленного, в данном противостоянии ставим на комфортную викторию хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финикс — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Дания — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.37
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кешля — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хераклес — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.21
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Леганес — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анахайм — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торино» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» проведут очередной удачный домашний матч
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры