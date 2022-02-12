В 25-м туре итальянской Серии А «Торино» на своем поле примет «Венецию». Встреча состоится 12 февраля, начало — в 22:45 по мск. «Торино» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

С 32 зачетными пунктами «Торино» разместился на десятой позиции в турнирной таблице. От шестой еврокубковой строки команда отстает на семь баллов, имея игру в запасе.

«Быки» за последние девять встреч первенства потерпели лишь два фиаско. Одно из них было еще в декабре в Милане от «Интера» 0:1, а вторая неудача случилась в прошлом туре, когда они уступили в гостях «Удинезе» 0:2.

Коэффициенты матча Торино — Венеция 1 1.50 X 4.20 2 7.10 Ставка

Еще в этот период «бордовые» четыре раза победили и трижды расписали мировые. Перед неудачей же в Удине они имел 3-матчевую беспроигрышную серией, где дважды победили и раз сыграли вничью.

Календарь и таблица Серии А

В текущем чемпионате у «Торино» третья домашняя статистика. За 12 игр команда добилась семи викторий, расписала три мировые и дважды проиграла.

«Венеция»

«Венеция» на текущий момент находится в зоне вылета, на 18-й строке. От безопасной 17-й позиции она отстает на два балла, но имеет одну игру в запасе.

«Трехцветные» в чемпионате вот уже десять встреч обходятся без побед. В этот неудачный для себя период они семь раз терпели поражения и трижды расходились миром.

К данной встрече команда подходит после двух фиаско. Сперва в этот период она на выезде достойно сыграла с «Интером», уступив 1:2, а в минувшем туре потерпела домашнюю неудачу в игре с «Наполи» — 0:2.

Только два раза «Венеция» смогла победить вне родных стен в данном розыгрыше Серии А, еще трижды она расписывала мировые и шесть раз была повержена.

В первом круге эти команды сыграли 1:1 на поле «Венеции». Перед этим же данные клубы не встречались на протяжении 16 лет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Торино» предлагают — 1.52.

На викторию «Венеции» дают — 6.85, ничья оценена — в 4.48.

«Торино» сильно выступает в родных стенах, а в то же время «Венеция» в последнем отрезке находится в плачевном состоянии, да и в гостях не особо удачна. И исходя из перечисленного, в данном противостоянии ставим на комфортную викторию хозяев.