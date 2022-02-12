«Сабах» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 15:00 мск. «Сабах» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабах»

«Сабах» неудачно начал текущий сезон, но постепенно вошел в позитивную колею. Сейчас команда смотрится весьма симпатично.

Бакинцы в чемпионате пятые, но вполне способны подняться повыше. Например, в минувшем туре «Сабах» разгромил идущую второй «Габалу» (3:0).

В первом кубковом матче с «Нефтчи» команда добыла нужную ничью (1:1). Так что шансы на проход в полуфинал у «Сабаха» приличные.

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Поединки с «Нефтчи» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей «Сабах» лишь однажды победил при двух поражениях.

«Нефтчи»

На данный момент «Нефтчи» занимает лишь 4 место в чемпионате. 14 очков отставания от лидера «Карабаха» ставят крест на чемпионских мечтах.

А вот в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Нефтчи» не сумел победить земляков. Дома команда расписала мировую с «Сабахом» (1:1).

«Нефтчи» уступил в последнем туре чемпионата. Дома бакинцы не справились с атаками «Карабаха» (1:2).

«Нефтяники» находятся в заметном творческом кризисе. Голы даются команде тяжело, да и оборона явно не представляет собой эталон надежности.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сабах» за 2.06, на ничью за 3.35, а на «Нефтчи» — за 3.50.

«Сабах» проводит продуктивный отрезок.

«Нефтчи» испытывает заметные трудности в организации игры .

«Сабах» сейчас выглядит сильнее, к тому же мотивирован продлить удачную серию матчей. Наши прогноз и ставка — Победа «Сабаха» с коэффициентом 2.06.