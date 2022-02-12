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    «Нефтчи» уступит землякам?

    «Сабах» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Кубок Азербайджана, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сабах» — «Нефтчи»
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    Мерт Челик
    «Сабах» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 15:00 мск. «Сабах» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Кубок 12 Февраля 2022 года
    Сабах
  • Азербайджан. Кубок
    •  Сабах 15:00 Нефтчи Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Сабах»

    «Сабах» неудачно начал текущий сезон, но постепенно вошел в позитивную колею. Сейчас команда смотрится весьма симпатично.

    Бакинцы в чемпионате пятые, но вполне способны подняться повыше. Например, в минувшем туре «Сабах» разгромил идущую второй «Габалу» (3:0).

    В первом кубковом матче с «Нефтчи» команда добыла нужную ничью (1:1). Так что шансы на проход в полуфинал у «Сабаха» приличные.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Нефтчи» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей «Сабах» лишь однажды победил при двух поражениях.

    «Нефтчи»

    На данный момент «Нефтчи» занимает лишь 4 место в чемпионате. 14 очков отставания от лидера «Карабаха» ставят крест на чемпионских мечтах.

    А вот в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Нефтчи» не сумел победить земляков. Дома команда расписала мировую с «Сабахом» (1:1).

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    • «Нефтчи» уступил в последнем туре чемпионата. Дома бакинцы не справились с атаками «Карабаха» (1:2).

    «Нефтяники» находятся в заметном творческом кризисе. Голы даются команде тяжело, да и оборона явно не представляет собой эталон надежности.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сабах» за 2.06, на ничью за 3.35, а на «Нефтчи» — за 3.50.

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    «Сабах» проводит продуктивный отрезок.

    «Нефтчи» испытывает заметные трудности в организации игры.

    «Сабах» сейчас выглядит сильнее, к тому же мотивирован продлить удачную серию матчей. Наши прогноз и ставка — Победа «Сабаха» с коэффициентом 2.06.

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    «Сабах» — «Нефтчи»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» уступит землякам?
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