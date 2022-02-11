«Кешля» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 17:00 мск. «Кешля» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кешля»

«Кешля» нынешний чемпионат откровенно проваливает. Сейчас команда занимает скромное 6 место в таблице.

Главным бичом команды является проблемная оборона. В 15 матчах чемпионата «Кешля» пропустила уже 25 раз.

Однако в первом кубковом матче с «Карабахом» команда дала бой фавориту. Минимальное выездное поражение оставляет надежду на проход в полуфинал.

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Поединки с «Карабахом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей «Кешля» трижды проиграла при двух паритетах.

«Карабах»

На данный момент «Карабах» занимает 1 место в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 10 (!) очков.

Да и в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Карабах» добыл победу. Дома команда минимально одолела «Кешлю», но наверняка довершит дело на выезде.

«Карабах» имеет сильнейшую в лиге линию атаки. В 15 матчах команда настреляла 32 мяча, пропустив в свои ворота только 9.

Агдамцы оба своих февральских поединка выиграли. Правда, обе виктории были добыты в упорной борьбе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 4.76, а на «Кешлю» — за 7.90.

«Кешля» испытывает заметные трудности с реализацией.

«Карабах» на голову сильнее соперника, к тому же мощно атакует .

Соперники наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.00.