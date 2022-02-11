«Кешля»
«Кешля» нынешний чемпионат откровенно проваливает. Сейчас команда занимает скромное 6 место в таблице.
Главным бичом команды является проблемная оборона. В 15 матчах чемпионата «Кешля» пропустила уже 25 раз.
Однако в первом кубковом матче с «Карабахом» команда дала бой фавориту. Минимальное выездное поражение оставляет надежду на проход в полуфинал.
Поединки с «Карабахом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей «Кешля» трижды проиграла при двух паритетах.
«Карабах»
На данный момент «Карабах» занимает 1 место в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 10 (!) очков.
Да и в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Карабах» добыл победу. Дома команда минимально одолела «Кешлю», но наверняка довершит дело на выезде.
«Карабах» имеет сильнейшую в лиге линию атаки. В 15 матчах команда настреляла 32 мяча, пропустив в свои ворота только 9.
Агдамцы оба своих февральских поединка выиграли. Правда, обе виктории были добыты в упорной борьбе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 4.76, а на «Кешлю» — за 7.90.
«Кешля» испытывает заметные трудности с реализацией.
«Карабах»
Соперники наверняка прибавят в активности после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.00.