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    «Тоттенхэм» обыграет «Саутгемптон» с крупным счетом?

    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз, ставки (к. 2.45) на футбол, чемпионат Англии, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»
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    «Тоттенхэм» набрал 13 очков в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Февраля 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:45 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 36 очков.

    С учетом того, что у них еще есть несколько матчей в запасе, «шпоры» наверняка будут бороться за место в топ-4.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Саутгемптон

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.70
  • Ставка
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    В январе «Тоттенхэм» трижды проиграл «Челси». Сначала команда Антонио Конте проиграла «синим» оба матча в полуфинале Кубка английской лиги, а потом и в рамках АПЛ, при этом не забив ни одного мяча.

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    Но остальные матчи в прошлом месяце «Тоттенхэм» выиграл. А февраль «шпоры» начали с победы над «Брайтоном» (3:1) в Кубке Англии.

    «Тоттенхэм» набрал 13 очков в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» тем временем занимает 12-е место, набрав в 22-х матчах 25 очков.

    «Саутгемптон» в 11-ти предыдущих матчах потерпел лишь два поражения. В обоих случаях «святые» проиграли в гостях.

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    • В прошлую субботу команда Ральфа Хазенхюттля выиграла на своем поле у «Ковентри Сити» в рамках Кубка Англии.

    «Саутгемптон» пропустил 16 мячей в шести предыдущих матчах АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Саутгемптона» за 5.30.

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    «Тоттенхэм» стал заметно лучше с тех пор, как в команду пришел Конте. И это видно, прежде всего, в матчах против середняков. Таким команда «шпоры» теперь крайне редко отдают очки.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал больше 2,5 за 2.43.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Тоттенхэма» в обоих таймах за 2.45.

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    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» обыграет «Саутгемптон» с крупным счетом?
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