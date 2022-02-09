«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 36 очков.

С учетом того, что у них еще есть несколько матчей в запасе, «шпоры» наверняка будут бороться за место в топ-4.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Саутгемптон 1 1.60 X 4.05 2 5.70 Ставка

В январе «Тоттенхэм» трижды проиграл «Челси». Сначала команда Антонио Конте проиграла «синим» оба матча в полуфинале Кубка английской лиги, а потом и в рамках АПЛ, при этом не забив ни одного мяча.

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Но остальные матчи в прошлом месяце «Тоттенхэм» выиграл. А февраль «шпоры» начали с победы над «Брайтоном» (3:1) в Кубке Англии.

«Тоттенхэм» набрал 13 очков в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» тем временем занимает 12-е место, набрав в 22-х матчах 25 очков.

«Саутгемптон» в 11-ти предыдущих матчах потерпел лишь два поражения. В обоих случаях «святые» проиграли в гостях.

В прошлую субботу команда Ральфа Хазенхюттля выиграла на своем поле у «Ковентри Сити» в рамках Кубка Англии.

«Саутгемптон» пропустил 16 мячей в шести предыдущих матчах АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Саутгемптона» за 5.30.

«Тоттенхэм» стал заметно лучше с тех пор, как в команду пришел Конте. И это видно, прежде всего, в матчах против середняков. Таким команда «шпоры» теперь крайне редко отдают очки.

Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал больше 2,5 за 2.43.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Тоттенхэма» в обоих таймах за 2.45.